Jornada tècnica a Sallent sobre comunitats energètiques industrials el 23 de setembre
Empreses i professionals es reuniran per compartir experiències d’èxit en transició energètica, com el projecte del polígon de Bufalvent a Manresa
Redacció
El pròxim dimarts 23 de setembre de 2025, l’Hotel Mas de la Sala de Sallent acollirà una jornada tècnica sobre comunitats energètiques industrials. L’acte està organitzat per la Xarxa d’Oficines per a la Transició Energètica del Gremi d’Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès, amb la col·laboració de la resta d’oficines de transició energètica del Bages.
Una cita per impulsar la transició energètica a les empreses
La jornada oferirà casos reals i projectes pioners que ja funcionen a Catalunya. Un dels més destacats és el Polígon Industrial de Bufalvent, considerat un referent en el model de comunitat energètica industrial.
Els assistents també podran participar en un fòrum obert de consultes, on enginyers i experts respondran preguntes sobre com posar en marxa iniciatives similars.
Programa i activitats de networking
L’activitat començarà a les 9 h amb la benvinguda i continuarà amb ponències tècniques a càrrec d’Elecsum i Manresa Il·lumina. Posteriorment, representants de les otes del col·legi d'enginyers, la cambra de comerç , Ofimater i el gremi d'instal·ladors aportaran la seva visió.
La jornada finalitzarà amb un esmorzar networking, un espai per crear contactes i establir sinergies entre empreses del territori.
Inscripcions gratuïtes fins al 17 de setembre
La participació és gratuïta per a empreses i professionals, però cal inscriure’s prèviament abans del 17 de setembre enviant un correu a otebages@gbb.cat.
Aquest esdeveniment forma part del projecte de les Oficines Empresarials de Transició Energètica, impulsat per l’ICAEN (Institut Català de l’Energia), amb la missió de fomentar la transició energètica i assolir els objectius del PROENCAT 50.
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- La Catalunya Central serà un bon lloc per veure avui l'eclipsi total de lluna
- NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Berga vibra amb el ciclisme retro i l’ambient de la Portal Attack
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”