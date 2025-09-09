Monistrol cedeix a Salut el terreny on hi ha el casal d’avis perquè hi faci el nou CAP
Amb la construcció d’un nou edifici més gran i ben ubicat, a tocar de la C-55, es pretenen resoldre els problemes d’espai i manca d’accessibilitat de l’actual ambulatori
Monistrol de Montserrat traslladarà el Centre d’Atenció Primària (CAP) a un nou edifici que es construirà a l’espai on ara hi ha el casal d’avis, per al qual es buscarà una altra ubicació. Aquest és l’acord a què han arribat la Generalitat i l’Ajuntament, que ja ha fet els primers passos amb la incoació de l’expedient que ha de fer efectiva la cessió dels terrenys en qüestió, de 1.071 metres quadrats de superfície, al Servei Català de la Salut perquè redacti el projecte i ordeni la construcció del futur equipament. Abans, però, s’haurà d’enderrocar l’edifici del casal.
Ja fa un temps que l’Ajuntament de Monistrol es planteja un canvi d’ubicació de l’ambulatori, que va obrir portes l’any 1995 al local de l’antic Ateneu, que és estret i només disposa d’una única entrada pel carrer Manresa. Tot i que no ha perdut funcionalitat per als usuaris, pateix una manca d’espai «i no disposa d’uns accessos gaire bons», especialment per a les ambulàncies i altres vehicles d’emergència, sosté l’alcaldessa de la localitat, Núria Carreras.
Inicialment, s’havia plantejat la possibilitat d’habilitar un nou accés per la part posterior de l’edifici des del parc de l’Avèrnia amb ascensors que salvessin el fort desnivell que hi ha, però es va considerar que era poc viable. L’opció que s’ha considerat més òptima és el canvi d’ubicació i que no sigui amb un simple trasllat, sinó preveient la construcció d’un edifici nou i ben ubicat, a tocar de la carretera C-55, que fa de travessera urbana, i amb una bona disposició d’espai a l’exterior, que garanteix uns bons accessos tant a peu com en cotxe. Encara no hi ha projecte, però serà un edifici més gran i amb un aparcament i una zona per maniobrar adequats.
Ja fa uns mesos que l’Ajuntament va aprovar el projecte d’enderroc de l’edifici del casal de la gent gran, si bé encara no s’ha fet oficial cap data. Tampoc no n’hi ha per a la redacció del projecte constructiu del nou edifici i la seva execució que, un cop feta la cessió, és en mans de l’Institut Català de la Salut i la pot dur a terme ell mateix o a través d’un tercer.
Pel que fa al futur del casal de la gent gran, l’Ajuntament està estudiant possibles reubicacions. De moment, no vol donar més detalls perquè encara no hi ha res decidit, diu l’alcaldessa, però assegura que «tindran garantit un nou espai, no es quedaran sense».
