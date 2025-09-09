Sant Fruitós celebra la Setmana Europea de la Mobilitat amb circuits per a bicicletes
L’activitat familiar se celebrarà el dissabte 20 de setembre a les 5 de la tarda, al Bosquet
Redacció
Sant Fruitós de Bages ha organitzat pel dissabte 20 de setembre una gimcana d’habilitat i un circuit infantil en bicicleta, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. A les 5 de la tarda, al Bosquet, els infants i joves podran gaudir de diferents propostes per a fomentar l’ús de la bicicleta. Els nens i nenes de 3 a 6 anys podran practicar amb un circuit amb rampes i carrils per iniciar-se en el món de la circulació.
Els més grans, de 7 a 12 anys, comptaran amb un circuit amb obstacles i diferents proves. És previst que les activitats es realitzin fins a les 8 del vespre. En finalitzar l’activitat s’oferirà berenar per a tots els assistents. Preferentment per participar-hi cal inscriure’s enviant un correu electrònic a mediambient@santfruitos.cat
La Setmana Europea de la Mobilitat d'enguany porta per lema «Mobilitat per a tothom», posant l’accent en l’accessibilitat al transport públic i la prevenció de la pobresa del transport. Destaca la rellevància de garantir que l’accés al transport públic no es vegi condicionat pels ingressos econòmics, la ubicació, el gènere o les capacitats i, per tant, no doni lloc a la limitació de l’accés a llocs de treball, educació i serveis essencials.
Durant la setmana, del 16 al 22 de setembre, la Biblioteca comptarà amb una selecció temàtica del fons documental amb llibres, revistes i contes relacionats amb el medi ambient la mobilitat sostenible.
