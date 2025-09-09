Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós celebra la Setmana Europea de la Mobilitat amb circuits per a bicicletes

L’activitat familiar se celebrarà el dissabte 20 de setembre a les 5 de la tarda, al Bosquet

Pedalada de contes que es va celebrar l’any passat durant la setmana de la mobilitat

Pedalada de contes que es va celebrar l’any passat durant la setmana de la mobilitat / Arxiu/Ajuntament de Sant Fruitós

Redacció

Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages ha organitzat pel dissabte 20 de setembre una gimcana d’habilitat i un circuit infantil en bicicleta, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. A les 5 de la tarda, al Bosquet, els infants i joves podran gaudir de diferents propostes per a fomentar l’ús de la bicicleta. Els nens i nenes de 3 a 6 anys podran practicar amb un circuit amb rampes i carrils per iniciar-se en el món de la circulació.

Els més grans, de 7 a 12 anys, comptaran amb un circuit amb obstacles i diferents proves. És previst que les activitats es realitzin fins a les 8 del vespre. En finalitzar l’activitat s’oferirà berenar per a tots els assistents. Preferentment per participar-hi cal inscriure’s enviant un correu electrònic a mediambient@santfruitos.cat

La Setmana Europea de la Mobilitat d'enguany porta per lema «Mobilitat per a tothom», posant l’accent en l’accessibilitat al transport públic i la prevenció de la pobresa del transport. Destaca la rellevància de garantir que l’accés al transport públic no es vegi condicionat pels ingressos econòmics, la ubicació, el gènere o les capacitats i, per tant, no doni lloc a la limitació de l’accés a llocs de treball, educació i serveis essencials.

Durant la setmana, del 16 al 22 de setembre, la Biblioteca comptarà amb una selecció temàtica del fons documental amb llibres, revistes i contes relacionats amb el medi ambient la mobilitat sostenible.

