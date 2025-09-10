Cardona homenatja aquest dimecres els germans Escasany amb el pregó de festa major
Descendents dels mecenes de les antigues escoles construïdes fa just cent anys obriran un programa marcat per la música, el corre de bou i la cultura popular
El record i els agraïments per una gesta de fa cent anys, com és la construcció de les antigues escoles Escasany de Cardona (ara convertides en l’escola municipal de música) per part dels germans Ramon i Manuel Escasany, que en van ser els mecenes, centraran aquest dimecres el pregó institucional amb què la vila ducal donarà el tret de sortida a la seva festa major, que concentrarà els actes principals el cap de setmana i fins dimarts. En faran els honors els besnets dels dos protagonistes, Sara Argañaraz Escasany, i Daniel Escasany, a 2/4 de 9 del vespre a la sala de plens de l’Ajuntament. Abans, a les 7 de la tarda, s’haurà fet l’acte de descoberta d’una placa pel centenari de les antigues escoles, a l’edifici de l’actual escola de música Musicant.
Aquesta commemoració servirà de preludi de la festa grossa que Cardona viurà a partir de dissabte, per bé que divendres al vespre ja encendrà motors amb el pregó popular, i amb el Txupinasso, al punt de la mitjanit. Serà la introducció a una festa que, un any més, estarà marcada per la tradició del corre de bou, que centrarà bona part dels actes a l’entarimat que ja fa dies que hi ha muntat a la plaça de la Fira.
La primera activitat amb bous arribarà dissabte a primera hora del matí, amb el popular «Encierro» pels carrers, i que es tornarà a repetir dilluns, també a les 8 del matí, en aquest cas sota la batuta de la penya El Calaixó. I entremig, tindran lloc els corre de bou tradicionals a la plaça de bous amb cargolera inclosa, dissabte, a 2/4 de 8 del vespre, i diumenge a 2/4 de 6. Dilluns se’n farà una última sessió a la mateixa hora, en aquest cas a càrrec de les penyes taurines El Calaixó, Les Barreres, La Corneta i la Penya Palillo.
La cultura popular i els actes solemnes amb la imatgeria local també tindran bona part del protagonisme a la Festa Major de Cardona, enguany amb l’afegit de les visites que es podran fer a la Casa dels Gegants, que s’ha inaugurat recentment. Dissabte, a 3/4 de 6 de la tarda, es procedirà al tradicional trasllat de la Mare de Déu del Patrocini des de la capella de l’Hospital fins a l’església, que comptarà amb el Ball de Bastons i el Ball de l’Àliga just abans d’arribar, a la plaça del Mercat. L’endemà, en sortint de missa d’11, hi haurà una cercavila i ballada de gegants a la plaça de bous, i dilluns, serà el torn de l’Àliga, que ballarà dins l’església durant l’ofici solemne de 2/4 de 12. Dimarts, després de la missa, ho tornarà a fer, però a la plaça, i ja com a comiat de la festa.
La Festa Major de Cardona també tindrà lloc per a la música, des de sardanes, fins a les actuacions de la Banda local, o els concerts i balls que hi haurà cada nit des de divendres, a banda d’una oferta paral·lela d’activitats infantils. Posarà punt final el castell de focs que hi ha previst dimarts a 2/4 d’11 de la nit.
