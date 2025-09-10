La Festa Major Alternativa de Sallent arrenca amb una seixantena d'actes
Enguany, l'eix central serà el feminisme, que aglutinarà bona part del programa
Redacció
Una mostra de cinema documental, tastos de cerveses i vins, competicions entre colles, sardanes, tallers infantils, teatre, havaneres, monòlegs, poesia, exposicions, àpats populars, concerts de nit i de dia, competicions esportives, concursos gastronòmics, cultura popular, un piromusical… són part de la seixantena que des d'aquest dimecres i fins dilluns ompliran la graella de la Festa Major Alternativa de Sallent, La Fumera. Es tracta d'una festa major popular i autogestionada, amb un pressupost de gairebé 50.000 euros, que manté l’essència de les tres colles que representen les fàbriques de la vila, gratuïta i apuntalada per més de 150 voluntaris.
Aquest any el feminisme és l’eix central. Evocant el famós lema feminista "volem el pa i les roses" homenatja les dones que han lluitat per aconseguir condicions de vida dignes, i també a aquelles que han reivindicat l’alegria i la bellesa com a drets que ens pertanyen. La Fumera destaca que “volem gaudir d’una festa popular també per a les bolleres, les trans, les migrades i les dissidents. Lliures de pressions, de comentaris i de prejudicis”. Dins d'aquest marc, algunes de les activitats més destacades seran l’exposició en homenatge a les dones que van treballar a les fàbriques sallentines, els concerts de Dan Peralbo i el comboi, Joan Colomo, Remei de Ca la Fresca i Fetus, la matinal de cultura popular de diumenge, la projecció del curtmetratge documental ‘Els buits’, el ball de confeti amb La Fumera All Stars o el teatre ‘Les pirates del Llobregat’. A més, s’hi sumen els actes tradicionals que ja formen part de la fumera: toc de sirena, joc de colles, el temperi, la carretada i el ball de confeti. Així com les activitats de la Carbonera, plena de propostes per als més petits i amb la Cleta, una bicicleta que fa batuts saludables.
Per altra banda, La Fumera ha actualitzat el protocol d’agressions sexistes i també aplica mesures per cuidar els veïns i veïnes amb un pla de reducció del soroll a partir d’un estudi reglamentat que es va iniciar el 2023 i que permet recollir dades reals del volum dels concerts amb un mesurador de decibels.
L’Ateneu Rocaus celebra 15 anys durant la festa
El dissabte de Festa Major l’Ateneu Rocaus celebrarà els seus 15 anys de vida, coincidint amb La Fumera. L’espai, segons els seus promotors, ha estat motor de les lluites sallentines dels darrers anys i ha fet possible propostes per a un poble més combatiu, amb menys desigualtats i amb més esperança. Ara l’Ateneu celebra que neix una nova iniciativa: R3. Un projecte que respon als nous temps, als nous reptes i les amenaces del racisme, l’odi i les polítiques per a la por. Un espai per fer comunitat amb un gimnàs i una escola popular i una cooperativa de consum.
