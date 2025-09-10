Un home resulta ferit en una agressió a Castellbell i el Vilar
L'agressor el va colpejar amb un objecte contundent i va fugir corrents del lloc
Un home va resultar ferit greu després que un altre home el colpegés amb un objecte contundent en una baralla que va tenir lloc aquest dilluns a Castellbell i el Vilar. Segons ha avançat Nació Manresa i ha confirmat aquest diari, l'afectat va haver de ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa per un trau al cap i múltiples contusions.
Tal com relaten els Mossos, l'avís es va rebre per part d'uns veïns que van presenciar la baralla. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, l'agressor ja havia fugit i, de moment, no s'ha practicat cap detenció. Fonts policials expliquen a aquest diari que els dos homes es coneixen i ja mantenien un conflicte previ amb denúncies creuades que dilluns va acabar amb l'agressió.
