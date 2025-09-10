Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Diada

La memòria històrica protagonitza els actes de l’11-S a Súria

Redacció

Súria

La memòria històrica va protagonitzar els primers actes del programa de l’Onze de Setembre a Súria, amb la inauguració d’una exposició sobre la Primera República i la presentació d’un llibre dedicat a víctimes de la repressió franquista.

