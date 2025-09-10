Miki Núñez serà el cap de cartell de la Festa Major de Sallent
Sallent es prepara per cinc jornades intenses de celebració
Miki Núñez serà el cap de cartell de la proposta musical de la Festa Major de Sallent, que enguany presenta una proposta musical adaptada a tots els gustos. La nit de divendres tindrà lloc el concert de Los Mejores, un grup de versions que interpretarà temes de El Canto de Loco, Fito & Fitipaldis, Estopa i Melendi a les 11 de la nit a la plaça Sant Antoni M. Claret. A 2/4 d’1 de la matinada la Torre del Gas acollirà la sessió de Mon DJ.
L’endemà tindrà lloc l’actuació de Miki Núñez, que serà a 2/4 de 12 de la nit a la Torre del Gas. Per acabar la nit es farà una nit de DJ a partir d’1/4 de 2 de la matinada a la sala Contramestres. Diumenge a les 6 de la tarda l’església Sant Antoni M. Claret acollirà el concert de la Coral Nova Harmonia i a les 7 de la tarda i a 2/4 d’11 de la nit es farà el concert i ball de fanalet amb l’Orquestra Montecarlo.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- La pluja intensa provoca dos accidents, fa caure arbres i obliga a remolcar cotxes aquesta nit a la Catalunya central
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»