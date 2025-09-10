El preludi de la Diada a Cardona reivindica les llibertats i criminalitza l’actual context bèl·lic
Una trentena de centenar de persones assisteixen a l’acte del Memorial 1714 a la vila ducal en el 40 aniversari de l’associació
Llibertat i pau són els dos conceptes que han centrat aquest dimecres el preludi de la Diada a Cardona, que cada 10 de setembre acull l’acte commemoratiu que hi celebra el Memorial 1714 per recollir la flama de la resistència, custodiada a la vila ducal en honor a la darrera capitulació davant l’exèrcit borbònic del 1714.
La d’avui ha tornat a ser una jornada reivindicativa dels drets i llibertats del poble català, però enguany ha transcendit més enllà d’aquests anhels, i s’ha convertit també en un acte de protesta «en un context advers, davant d’un feixisme creixent, i una ultradreta que vol anul·lar-nos com a poble». Així ho ha expressat Lluïsa Aliste, en la seva primera Diada com a alcaldessa de Cardona, durant els parlaments que s’han fet al voltant del monument de l’Onze de Setembre, a la plaça de la Fira. Un context, ha afegit, marcat per «guerres com la d’Ucraïna i la de Gaza», enfront de les quals l’acte d’avui s’erigia en un clam «en defensa de la pau, la democràcia i les institucions».
L’alcaldessa també s’ha referit al simbolisme que centra l’acte del Memorial, en què «homenatgem els herois que van donar la vida el 1711 i el 1714 per defensar Cardona, les institucions, el país, i els drets del poble de Catalunya», i en què «reivindiquem la nació, i que som un poble obert, plural, i amb una identitat pròpia».
L’acte també ha comptat amb representants municipals i amb membres del Memorial 1714, que abans dels parlaments s’han aplegat al vestíbul de l’Ajuntament per recollir la flama custodiada durant tot l’any per la vila, i amb què després s’ha encès el peveter de davant del monument de l’Onze de Setembre. Un cop allà, i després del seu parlament, l’alcaldessa ha donat la paraula a l’associació Memorial 1714, que enguany fa 40 anys. Se n’ha fet ressò la seva secretària, Olga Amargant, que s’ha referit a la situació de Catalunya «com a país ocupat», després que «hem seguit patint la repressió de l’estat espanyol amb un genocidi polític». Com a contrapartida, recordava la gesta de Cardona de fa 300 anys «que anava guanyant, però va haver de capitular perquè Barcelona perdia». Tanmateix, «aquí mai commemorem una derrota sinó la lluita constant del poble de Catalunya per la llibertat, els drets i la independència».
De Cardona a Sant Hilari
Com ja és costum en els darrers anys, representants polítics de Sant Hilari Sacalm han estat presents a l’acte de Cardona, com a poble natal del general Josep Moragues, un militar català que va lluitar contra l’exèrcit borbònic i es va acollir a la capitulació de Cardona el 1714.
Enguany, el convidat ha estat l’alcalde accidental de Sant Hilari, Jordi Moragas, que ha posat en valor la relació entre totes dues localitats. «Avui unim la resistència que representa Cardona i la lluita que representa Moragues», ha dit.
En acabat, tota la comitiva s’ha deplaçat fins al castell, on s’ha fet una ofrena floral al baluard de Sant Llorenç en memòria dels defensors del fortí durant la Guerra de Successió. S’ha fet la lectura d’un manifest a càrrec de Júlia Tristany, alumna de la Vedruna de Cardona, i la Coral Cardonina ha interpretat Els Segadors.
