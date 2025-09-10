Sallent prepara una Festa Major que començarà amb els actes de la Diada
Cinc jornades de celebració en què hi haurà tradició, cultura i música en directe
Redacció
Sallent es disposa a viure, de l’11 al 15 de setembre, uns dies intensos de Festa Major en què la cultura popular, la música i les activitats per a totes les edats ompliran els carrers i places del municipi. La celebració començarà oficialment el dijous 11 de setembre amb l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, un moment que obrirà la porta a un cap de setmana llarg en què Sallent es convertirà en un autèntic escenari festiu.
El divendres 12 de setembre serà una de les jornades més esperades . Al vespre, la repicada de campanes i l’Esvalotada amb el Dimoni de Sallent donaran el tret de sortida a la festa grossa. Tot seguit tindrà lloc el pregó de Festa Major, que enguany tindrà un significat molt especial, ja que serà a càrrec de l’A.S.C.F. de Sallent, el club de natació que aquest any commemora el seu centenari. La nit es completarà amb les primeres propostes musicals de la Festa Major: el tribut de Los Mejores i la sessió del popular Mon DJ, que asseguren festa fins ben entrada la matinada.
El dissabte 13, la programació combinarà tradició i activitats familiars amb propostes més actuals. Al llarg del dia hi haurà una audició de sardanes, que manté viva la dansa tradicional catalana i reuneix generacions diferents en una mateixa rotllana.
També es farà el Frikibingo júnior, una activitat que s’ha consolidat en els darrers anys i que, amb el seu to desenfadat i participatiu, atrau públic de totes les edats. Quan arribi la nit, la música tornarà a ser protagonista amb l’actuació de l’Orquestra Welcome Band, que donarà pas al concert més esperat del programa: el del cantant Miki Núñez, exconcursant d’Operación Triunfo i representant espanyol a Eurovisió en l’edició del 2019, que arriba a Sallent amb la seva energia característica i un repertori que farà vibrar especialment el públic més jove.
El diumenge 14 serà el dia gran de la cultura popular. Al matí tindrà lloc la tradicional ballada dels Gegants i Nans de Sallent, una de les cites més estimades pels sallentins i sallentines, que omple els carrers d’ambient festiu i d’imatges que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. A la nit, l’escenari serà per a l’Orquestra Montecarlo, que aportarà música i espectacle amb el seu ampli repertori, combinant clàssics de ball amb versions actuals.
El dilluns 15 de setembre arribarà el comiat de la Festa Major amb una jornada pensada per a tots els públics. La tarda començarà amb una refrescant festa de l’escuma, especialment popular entre la canalla, i seguirà amb una cantada d’havaneres, que aportarà un punt més intimista i tradicional a la recta final de les celebracions. L’acte de cloenda, com no podia ser d’altra manera, serà el castell de focs, que il·luminarà el cel de Sallent i posarà punt final a cinc dies plens de festa, música i retrobaments.
