Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sallent prepara una Festa Major que començarà amb els actes de la Diada

Cinc jornades de celebració en què hi haurà tradició, cultura i música en directe

Ballada de gegants a la plaça

Ballada de gegants a la plaça / Arxiu/ Ajuntament de Sallent

Redacció

Manresa

Sallent es disposa a viure, de l’11 al 15 de setembre, uns dies intensos de Festa Major en què la cultura popular, la música i les activitats per a totes les edats ompliran els carrers i places del municipi. La celebració començarà oficialment el dijous 11 de setembre amb l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, un moment que obrirà la porta a un cap de setmana llarg en què Sallent es convertirà en un autèntic escenari festiu.

El divendres 12 de setembre serà una de les jornades més esperades . Al vespre, la repicada de campanes i l’Esvalotada amb el Dimoni de Sallent donaran el tret de sortida a la festa grossa. Tot seguit tindrà lloc el pregó de Festa Major, que enguany tindrà un significat molt especial, ja que serà a càrrec de l’A.S.C.F. de Sallent, el club de natació que aquest any commemora el seu centenari. La nit es completarà amb les primeres propostes musicals de la Festa Major: el tribut de Los Mejores i la sessió del popular Mon DJ, que asseguren festa fins ben entrada la matinada.

El dissabte 13, la programació combinarà tradició i activitats familiars amb propostes més actuals. Al llarg del dia hi haurà una audició de sardanes, que manté viva la dansa tradicional catalana i reuneix generacions diferents en una mateixa rotllana.

També es farà el Frikibingo júnior, una activitat que s’ha consolidat en els darrers anys i que, amb el seu to desenfadat i participatiu, atrau públic de totes les edats. Quan arribi la nit, la música tornarà a ser protagonista amb l’actuació de l’Orquestra Welcome Band, que donarà pas al concert més esperat del programa: el del cantant Miki Núñez, exconcursant d’Operación Triunfo i representant espanyol a Eurovisió en l’edició del 2019, que arriba a Sallent amb la seva energia característica i un repertori que farà vibrar especialment el públic més jove.

El diumenge 14 serà el dia gran de la cultura popular. Al matí tindrà lloc la tradicional ballada dels Gegants i Nans de Sallent, una de les cites més estimades pels sallentins i sallentines, que omple els carrers d’ambient festiu i d’imatges que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. A la nit, l’escenari serà per a l’Orquestra Montecarlo, que aportarà música i espectacle amb el seu ampli repertori, combinant clàssics de ball amb versions actuals.

El dilluns 15 de setembre arribarà el comiat de la Festa Major amb una jornada pensada per a tots els públics. La tarda començarà amb una refrescant festa de l’escuma, especialment popular entre la canalla, i seguirà amb una cantada d’havaneres, que aportarà un punt més intimista i tradicional a la recta final de les celebracions. L’acte de cloenda, com no podia ser d’altra manera, serà el castell de focs, que il·luminarà el cel de Sallent i posarà punt final a cinc dies plens de festa, música i retrobaments.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents