Sant Fruitós inicia les obres per fer més accessible el camp de futbol
Els treballs de construcció de la nova entrada al recinte començaran dilluns amb la intenció d’obrir-la al públic el mes de desembre
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages iniciarà dilluns vinent les obres de construcció del nou accés al camp de futbol municipal, que permetrà accedir a les instal·lacions esportives sense barreres arquitectòniques. És previst que la nova entrada es pugui obrir al públic durant el mes de desembre i mentre durin les obres es podrà entrar i sortir del camp per la part posterior.
L’accés al recinte del camp de futbol de Sant Fruitós es realitza actualment per una escala d’entrada i per una rampa lateral en forma de ziga-zaga. La nova proposta permetrà l’accés a l’equipament sense barreres arquitectòniques a través d’una nova entrada ubicada uns metres a l’esquerra de l’actual, coincidint amb el pas situat entre els dos camps de futbol existents.Els treballs de reforma permetran accedir al recinte a través d'una rampa.
Aquesta nova porta d’accés, alhora permetrà que hi hagi una connexió directa amb el bar i la graderia, situats al fons del recinte, i que els visitants disposin d’una zona d’estada a l’entrada de les instal·lacions, evitant així la concentració d’espectadors a les àrees dels vestuaris, de les banquetes i oficines. En aquest espai d’entrada s’hi col·locaran bancs per seure i descansar i es generaran espais d’ombra amb vegetació.
Mentre s’executin els treballs, tant els esportistes com el públic hauran d’accedir al recinte per la part posterior del camp, on actualment hi ha una porta corredissa. En aquest punt, segons fonts municipals, s’han reforçat les mesures de seguretat per tal de garantir-ne un accés correcte i segur. També s’hi podrà accedir a peu a través del bar de l’equipament, situat al fons del camp de futbol7.
Pel que fa a la zona d’estacionament, continuarà habilitat l’aparcament asfaltat davant del recinte, però quedarà prohibit l’estacionament a la zona de terra més propera a l’actual accés. Aquest nou accés al recinte esportiu es preveu que es pugui obrir al públic aquest mes de desembre.
