Jornada
Un grup de dansa turc actua a Sant Fruitós de Bages
Redacció
Sant Fruitós de Bages
Dins el programa de les 53a edició de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, Sant Fruitós de Bages va comptar amb l’actuació del grup Istanbuldans Spor kulübü, un conjunt Turc format per més de 30 ballarins, que van oferir un repertori amb danses del seu país i de la zona balcànica.
