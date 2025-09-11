Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós potenciarà els cultius recuperats en l'edició d'enguany del Mercat de la Terra

Se celebrarà el dissabte 20 de setembre, i inclourà un dinar d’arròs d’albergínia blanca

Parades al Marcat de la Terra de l'any passat

Parades al Marcat de la Terra de l'any passat / Arxiu | Jaume Grandia

Redacció

Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages prepara una nova edició del Mercat de la Terra, que se celebrarà el dissabte 20 de setembre, i que enguany incidirà especialment en els productes de cultius recuperats al municipi, amb l'hortalissa de l'albergínia blanca com a gran protagonista. Aquesta festa pretén esdevenir cada any un punt de trobada per donar a conèixer els productes de temporada, locals i justos, directament de la mà dels productors.

El Mercat de la Terra situarà les parades sota el Cobert de la Màquina de Batre, de les 10 del matí a les 2 del migdia, amb venda de fruites i verdures, i de productes diversos com la mel, els formatges i els embotits.

En la línia de reivindicar la recuperació de cultius, enguany, a partir de les 10 del matí es realitzarà un taller de cuina amb plantes oblidades, a càrrec de la cooperativa Eixarcolant. A la 1 del migdia s’oferirà un dinar d’arròs d’albergínia blanca, cuinat per Genís Noguera de Cal Fusteret. El cost del dinar és de 4 euros i cal treure tiquet prèviament a https://tuit.cat/16M4s. El dinar estarà amenitzat musicalment amb música portuguesa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
  2. Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
  3. «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
  4. El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
  5. Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
  6. Un guardiolenc crea un espai de cotreball a Salelles inspirat en la filosofia de cooperació del seu besavi
  7. Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»
  8. Cop de la justícia contra el català a l'escola: deixa de ser la llengua habitual 'd'aprenentatge' per sentència

Un expert veterinari adverteix sobre aquest greu error amb el teu gat: "Pot provocar un problema important"

Un expert veterinari adverteix sobre aquest greu error amb el teu gat: "Pot provocar un problema important"

Una denunciant retira l’acusació contra el futbolista Raúl Asencio després del pagament d’una indemnització per la difusió d’un vídeo sexual

Una denunciant retira l’acusació contra el futbolista Raúl Asencio després del pagament d’una indemnització per la difusió d’un vídeo sexual

Manresa celebra una Diada festiva i també reivindicativa

Manresa celebra una Diada festiva i també reivindicativa

Sant Fruitós potenciarà els cultius recuperats en l'edició d'enguany del Mercat de la Terra

Sant Fruitós potenciarà els cultius recuperats en l'edició d'enguany del Mercat de la Terra

Catalunya activa nous avisos per pluges torrencials en plena Diada

Catalunya activa nous avisos per pluges torrencials en plena Diada

La frustració dels penyistes del Barça davant el vaivé dels estadis: «És desesperant la manera en què ens tracten»

La frustració dels penyistes del Barça davant el vaivé dels estadis: «És desesperant la manera en què ens tracten»

El BBVA té fins al 23 de setembre per millorar l’opa però insisteix que no ho farà

El BBVA té fins al 23 de setembre per millorar l’opa però insisteix que no ho farà

Enquesta CIS: El PSOE es dispara i treu nou punts a un PP que retrocedeix després dels incendis

Enquesta CIS: El PSOE es dispara i treu nou punts a un PP que retrocedeix després dels incendis
Tracking Pixel Contents