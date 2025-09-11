Sant Fruitós potenciarà els cultius recuperats en l'edició d'enguany del Mercat de la Terra
Se celebrarà el dissabte 20 de setembre, i inclourà un dinar d’arròs d’albergínia blanca
Redacció
Sant Fruitós de Bages prepara una nova edició del Mercat de la Terra, que se celebrarà el dissabte 20 de setembre, i que enguany incidirà especialment en els productes de cultius recuperats al municipi, amb l'hortalissa de l'albergínia blanca com a gran protagonista. Aquesta festa pretén esdevenir cada any un punt de trobada per donar a conèixer els productes de temporada, locals i justos, directament de la mà dels productors.
El Mercat de la Terra situarà les parades sota el Cobert de la Màquina de Batre, de les 10 del matí a les 2 del migdia, amb venda de fruites i verdures, i de productes diversos com la mel, els formatges i els embotits.
En la línia de reivindicar la recuperació de cultius, enguany, a partir de les 10 del matí es realitzarà un taller de cuina amb plantes oblidades, a càrrec de la cooperativa Eixarcolant. A la 1 del migdia s’oferirà un dinar d’arròs d’albergínia blanca, cuinat per Genís Noguera de Cal Fusteret. El cost del dinar és de 4 euros i cal treure tiquet prèviament a https://tuit.cat/16M4s. El dinar estarà amenitzat musicalment amb música portuguesa.
