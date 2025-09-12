Entrevista | Òscar Ordeig Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
"En els darrers anys, la massa forestal s’ha multiplicat i necessitem buidar i gestionar"
El govern de la Generalitat ha incrementat partides de suport als ajuntaments perquè facin els plans de prevenció i perquè es creïn i es mantinguin les franges de protecció a zones habitades
Els incendis forestals de l'estiu, per la magnitud, especialment els que hi ha hagut a diferetns zones de Castella i Galícia, han creat preocupació. Grans focs molt difícils de controlar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va dir dies després del final dels incendis que calia reduir hectàrees de bosc. El conseller d'Agricultura treballa aquestes dies en aquestes i altres alternatives per millorar la seguretat de les nostres masses forestals.
Com a conseller, està espantat per tot el que ha passat aquest estiu en matèria d’incendis forestals a Catalunya i, sobretot, a Espanya?
Crec que els incendis del juliol a Catalunya, i més endavant els que hi ha hagut arreu de l’Estat i a altres llocs del món, demostren que a Catalunya no estem prou ben preparats, o que podem fer molt més per tenir un territori prou resilient. Hem de fer més feina per estar preparats pels incendis que poden venir. I no només perquè hi ha hagut un abandonament de la gestió forestal i un creixement del bosc, sinó perquè el canvi climàtic, entre altres problemes que genera, fa que hi hagi molts més arbres morts i molt més combustible al bosc. Som un dels territoris d’Europa on hi ha un percentatge més alt de superfície forestal, el 65% de Catalunya.
I boscos amb molta vegetació?
Amb molta densitat. En els darrers anys, la massa forestal per metre quadrat s’ha multiplicat molt. Necessitem buidar i gestionar. Gestió forestal, silvicultura, aprofitament forestal, donar facilitats administratives, facilitats fiscals... Hem de treballar a tots els nivells per fer un canvi. Hem d’obrir un punt d’inflexió, canviar la mirada, perquè no podem continuar fent el mateix.
Durant anys els boscos havien tingut certa rendibilitat, però ja en fa molts que no en tenen. Aquest és el problema bàsic de la situació actual?
No és només aquest, el problema. Situarem les polítiques que farem a tres nivells. El primer, la protecció a les persones, que té a veure amb el que hem aprovat aquesta setmana. S’ha de ser molt ràpid i contundent, creant franges de protecció a les zones habitades. Hi ha d’haver plans de prevenció d’incendis que els han de fer els ajuntaments. La meitat dels ajuntaments de Catalunya no en tenen, i per això vam obrir una línia d’ajuts de 2 milions d’euros perquè els facin. Els jutges ja estan demanant responsabilitats als alcaldes d’algunes zones amb incendis perquè no els tenien. Hi ha un tema de responsabilitat civil important.
Hi ha una segona línia per mantenir sense vegetació una franja de 25 metres abans d’arribar a les cases. Teníem una previsió d’1,5 milions a l’any i l’ampliem fins a 15 milions l’any. 15 milions l’any durant 5 anys.
Hi ha un segon paquet que són les zones de protecció prioritària: 7.000 hectàrees a Catalunya on s’han de fer camins, punts d’aigua, tallafocs... per evitar l’encadenament d’incendis forestals entre diferents serralades i massissos. En teníem molts de planificats, però no s’havien executat.
I per últim, potenciar l’aprofitament forestal. Donar valor a la fusta, construir amb fusta (a Europa s’està construint amb fusta molt més que aquí). En poc temps tindrem la sort que un privat inaugurarà una gran instal·lació per fer CLT, a Puig-reig [Serradora Boix està construint una planta per fabricar panells de fusta contralaminada, els anomenats CLT]. La Serradora Boix, des de l’àmbit privat, fa un gran servei al país. Però també hem de potenciar la silvicultura, un pla per a les plantes aromàtiques i medicinals, el pla de la mel... Que hi hagi activitat al bosc, amb la fusta i més enllà de la fusta.
Em comentava que calia fer més fàcil la tramitació administrativa i fiscal. Com?
Hem de facilitar la gestió de la paperassa per fer més lleugera la tramitació forestal, hem de donar incentius fiscals i tot el suport a la gent que viu i treballa al territori. Quan es vol fer una rompuda, una neteja, quan es volen fer les cremes de les pastures... ho hem de fer més fàcil. Hem d’escoltar els alcaldes, perquè el que necessitem és gent vivint i treballant al món rural i al bosc. Augmentarem les línies d’ajudes que ja teníem per a la gestió de boscos públics, dels privats i per a la compra de maquinària de les empreses de la fusta.
Hi ha molts diners en joc en tot això que descriu?
No ho podem mirar així. Quin percentatge del 65% del territori de Catalunya es mereix inversió pública? I s’ha de tenir en compte que quan financem el sector privat també estem fent que aquest inverteixi, que les subvencions no són del 100%. I no tot són diners, moltes vegades la solució també depèn de donar facilitats a escala de gestió administrativa. També ens cal estructurar el món de la fusta molt millor. En els pròxims anys hi haurà moltes oportunitats per millorar la gestió forestal i els productes naturals, els biocombustibles, la construcció. L’economia circular ens portarà al punt que no es podrà fabricar res per teixir o construir una casa si no és amb un material reutilitzable i reciclable.
La consciència històrica dels catalans és que s’han de protegir els boscos, i administrativament hi ha hagut problemes si un pagès vol perdre bosc i guanyar espai agrícola. Això canviarà?
Sí. Durant molts anys hem construït una mentalitat de no tocar i d’anar-nos-en tots a viure a les capitals, sense gestionar. Ara hem de crear una cultura de país de gestionar amb criteris professionals, amb rigor. És bo en molts casos facilitar una rompuda per recuperar una vinya que ens fa de tallafoc, és bo facilitar les cremes de les pastures per potenciar la ramaderia extensiva. Aquesta tardor presentarem un pla de cremes. I hem de fer pedagogia, i ja tenim experts ambientalistes i forestals que hi treballen, per fer entendre que per salvar un arbre s’han de tallar boscos, per evitar espècies invasores, per fer que un no deixi créixer el del costat... Hem de canviar la mentalitat i la cultura de país per a la gestió.
Ens sobra bosc. Aquesta és una afirmació que signa?
Sí, ens sobra bosc. Cada any, del creixement que té el bosc, només en gestionem una tercera part. Per tant, cada any que passa el problema és més gran. Hem de tenir criteris professionals que ens orientin, que els tenim, i, sobretot, anar tots units per gestionar el bosc.
Ens havíem capficat amb la biomassa fa uns anys i no passa per aquí la solució, o no només per aquí?
No. És més que la biomassa. El que genera més valor a la fusta són els models constructius, les farmacèutiques que fan medicines amb productes naturals i herbes saludables. Però també tenim fàbriques de teixits que estan treballant amb productes naturals. A Solsona tindrem un nou hub forestal que també serà un espai d’experimentació per treure nous productes de derivats del bosc. Hi ha productes d’alt valor afegit, que econòmicament costen molts diners i que necessiten aquestes matèries primeres.
Aquest hub de Solsona es fa amb el Centre Tecnològic Forestal?
És una nova instal·lació dedicada a la fusta de proximitat, a la dels boscos del Pirineu. Aquí és previst que hi hagi experimentació en biocombustibles, CLT... Aquí les empreses podran anar a experimentar sobre noves aplicacions de la fusta i de productes del bosc.
I aportar coneixement?
Volem ser un referent en coneixement. Tenim gent reconeguda que ho poden fer. El Centre Tecnològic Forestal, però no només. La tòfona, la construcció, la lluita contra noves plagues, el suport a la ramaderia extensiva (que aquest any ha passat d’1,5 milions a 3 milions)... tenim molta feina per fer. Hem multiplicat per 2 els ajuts a la ramaderia extensiva que estan en zones de risc d’incendi, perquè creiem que és estratègic.
Catalunya pot ser un referent a la Mediterrània?
Ho volem ser. Per això estem mirant què es fa a altres països del món. Volem copiar les millors pràctiques i fer les nostres aportacions arreu. Ja es fan congressos, jornades i intercanvis. Per exemple, en construcció hem visitat el País basc i Navarra, que són un exemple. I farem una proposta concreta per impulsar la construcció amb fusta. Volem impulsar la licitació pública amb fusta i la construcció privada amb fusta.
