Extingeixen un foc que cremava uns papers a l'interior d'una nau del Raval Nou, a Sant Vicenç
El foc, que s'ha originat en uns papers, ha generat una columna de fum negra
Els Bombers han extingit aquest divendres a la tarda l'incendi d'uns papers que cremaven a la segona planta d'una nau abandonada del Raval Nou, a Sant Vicenç de Castellet. L'avís per l'accident s'ha rebut a dos quarts de vuit del vespre i, fins al punt de l'incendi, s'han activat tres dotacions dels Bombers. Posteriorment, han fet tasques per ventilar l'habitació afectada pel fum.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat