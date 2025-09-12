Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Extingeixen un foc que cremava uns papers a l'interior d'una nau del Raval Nou, a Sant Vicenç

El foc, que s'ha originat en uns papers, ha generat una columna de fum negra

Els Bombers treballant en l'incendi de la nau

Els Bombers treballant en l'incendi de la nau / BOMBERS

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Els Bombers han extingit aquest divendres a la tarda l'incendi d'uns papers que cremaven a la segona planta d'una nau abandonada del Raval Nou, a Sant Vicenç de Castellet. L'avís per l'accident s'ha rebut a dos quarts de vuit del vespre i, fins al punt de l'incendi, s'han activat tres dotacions dels Bombers. Posteriorment, han fet tasques per ventilar l'habitació afectada pel fum.

