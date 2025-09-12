Poesia
L’obra de Miquel Martí i Pol entra a l’església de Sant Julià de Coaner
Redacció
Sant Julià de Coaner
El poeta Miquel Martí i Pol va envair les naus de l’església de Sant Julià de Coaner en un recital de poesia. L’acte va comptar amb la participació dels actors Miriam Alamany Esteve i Carles Martínez Salvany, composicions musicals i una vuitantena d’assistents.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura
- La Marxa de Torxes de Manresa torna a ser unitària i parla en quatre llengües
- Per què un terç de l'alumnat dels 3 als 16 anys té necessitats educatives específiques a Catalunya?