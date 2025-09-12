Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Poesia

L’obra de Miquel Martí i Pol entra a l’església de Sant Julià de Coaner

L’obra de Miquel Martí i Pol entra a l’església de Sant Julià de Coaner / AMICS DE COANER

Redacció

Sant Julià de Coaner

El poeta Miquel Martí i Pol va envair les naus de l’església de Sant Julià de Coaner en un recital de poesia. L’acte va comptar amb la participació dels actors Miriam Alamany Esteve i Carles Martínez Salvany, composicions musicals i una vuitantena d’assistents.

