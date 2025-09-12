L'Observatori de Castelltallat vol aconseguir la certificació de Reserva Starlight per captar més turisme astronòmic
Les instal·lacions, ubicades a gairebé 1.000 metres d'altura, esperen superar els 4.000 visitants aquest 2025
ACN
L'Observatori Astronòmic de Castelltallat, ubicat a Sant Mateu de Bages, encara el nou curs amb el repte d'aconseguir la certificació de Reserva Starlight després que el mes de juliol assolís la distinció internacional de Parc Estel·lar Starlight. El seu director, Toni Guntín, ha explicat a l'ACN que treballaran amb tots els ajuntaments de la serra de Castelltallat -Fonollosa, Rajadell, la Molsosa i Aguilar de Segarra- perquè canviïn l'enllumenat i puguin assolir aquest objectiu. Segons Guntín, el turisme astronòmic «va a l'alça» i, per això, acaben de crear l'Associació d'Astroturisme de la Serra de Castelltallat, que ja compta amb una vintena d'establiments adherits. Aquest 2025 esperen superar els 4.000 visitants.
Situat en un turó a gairebé 1.000 metres d'altura, l'Observatori Astronòmic de Castelltallat és un lloc privilegiat per a l'observació del cel. L'entorn de l'observatori ja va ser reconegut l'any 2022 per la Generalitat de Catalunya com a Espai amb Cel Nocturn de Qualitat i aquest mes de juliol del 2025 ha rebut la distinció de Parc Estel·lar Starlight, atorgat per la fundació internacional que porta el mateix nom. Ara, però, el centre vol fer un pas més i aconseguir la distinció de Reserva Starlight, és a dir, que tot l'entorn de la Serra de Castelltallat sigui catalogat com a espai natural protegit on s'estableix un compromís per la defensa de la qualitat del cel nocturn i l'accés a la llum de les estrelles.
Per aconseguir aquesta catalogació, però, cal que tots els ajuntaments de la zona de la Serra de Castelltallat -Fonollosa, Rajadell, la Molsosa i Aguilar de Segarra- canviïn l'enllumenat de les seves poblacions per un de més respectuós i s'adhereixin a la Declaració sobre defensa del cel nocturn i el dret a la llum dels estels (Declaració de La Palma). El director de l'Observatori, Toni Guntín, ha explicat que el municipi que els acull -Sant Mateu de Bages- ja ha fet aquest pas i, per això, han pogut rebre la distinció de Parc Estel·lar Starlight.
El turisme astronòmic, a l'alça
Guntín ha explicat que el turisme astronòmic és un sector «en creixement» i, per això, des de l'observatori volen aprofitar-ho. De fet, ha relatat que a partir de la creació del segell Starlight es van obrir «nous horitzons» per aquesta tipologia de turistes perquè «cada cop tenen més llocs on anar a explorar el cel». «És un sector en creixement molt important», ha afegit. Per vehicular tota l'oferta, l'associació Vega -que és la que gestiona l'equipament-, ha creat l'Associació d'Astroturisme de la Serra de Castelltallat, que vol aglutinar tots els establiments -hotels, restaurants, cases rurals o empreses turístiques- per «tenir més força i poder accedir a subvencions». En aquests moments ja tenen una vintena d'establiments adherits.
Més de 4.000 visitants anuals
L'Observatori Astronòmic de Castelltallat confia a tancar el 2025 superant els 4.000 visitants. De fet, Guntín explica que aquesta xifra ha anat augmentant els darrers anys passant dels 2.500 visitants inicials als 4.000 actuals. El director del centre ha explicat que aquest mes d'agost durant la pluja de Perseids que va durar vuit dies van rebre més d'un miler de visitants. Per a les mateixes dates de l'any que ve esperen que aquesta xifra arribi als 1.400 visitants, ja que hi ha previst un eclipsi total de sol. Els visitants de l'observatori són principalment famílies que venen de les comarques de l'entorn i també de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Posar l'ull a l'ocular
Guntín posa en valor la metodologia que van servir a l'Observatori de Castelltallat que és la de «posar l'ull a l'ocular» i es mostra totalment contrari a mirar el cel a través d'una pantalla o una càmera. «Tot i que és més feixuc, nosaltres defensem l'observació a través de l'ocular perquè tens una experiència única», exposa el director. «Els fotons que desprèn aquell objecte que estàs observant són només per a tu, per al teu ull. Pot haver-hi una altra persona dos mestres més avall mirant el mateix objecte amb un altre telescopi i els fotons seran diferents», afegeix.
El projecte de l'observatori va néixer per donar un impuls turístic a la zona de la serra de Castelltallat arran dels greus incendis que va patir la Catalunya Central els anys 1994 i 1998. L'Observatori Astronòmic es va acabar inaugurant l'any 2004 gràcies a un ajut de la Diputació de Barcelona -propietària de les instal·lacions-.
