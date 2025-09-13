Un arrossegament de pedres talla l'accés a Montserrat per dues carreteres i n'afecta una tercera
Les fortes pluges que han caigut aquest dissabte al migdia provoquen problemes en le trànsit al sud del Bages i el nord del Baix Llobregat
Les fortes pluges que han caigut aquest dissabte a primera hora de la tarda a l'entorn de Montserrat, han mantingut tallat durant més d'una hora l'accés a l'abadia degut als despreniments que hi ha hagut de pedres i fang arrossegats per l'aigua. Segons han informat fonts del Parc Natural de Montserrat, cap a 1/4 de 5 de la tarda s'ha pogut reobrir la circulació per Can Massana, a BP-1103, i poc després de les 5, s'ha reobert el trànsit a la B-1121, entre el Bruc i Monistrol, que també ha patit afectacions. Com a conseqüència del temporal, també s'ha hagut de tallar el trànsit en tots dos sentits a la carretera B-112 entre els punts quilomètrics 5 i 5,50, entre Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat.
Les pluges han caigut poc abans de les 3 de la tarda i en poca estona han causat problemes de circulació a les vies de la zona, si bé no hi ha constància de danys personals ni materials a Montserrat i als seus accessos, segons han informat fonts de l'Abadia, més enllà de fang i aigua acumulada a la plaça de Santa Maria. En principi, tampoc hi ha constància de greus afectacions en el conjunt del Parc, si bé aquesta tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya faran una inspecció de zona. Qui ha vist complicada la situació són els turistes que havien pujat en cotxe fins al Monestir, que han quedat retinguts durant més d'una hora, si bé ja fa una estona que han pogut marxar, a mesura que s'han anat obrint els dos accessos que hi havia tallats, expliquen fonts del Parc Natural.
Problemes en poblacions properes
El fort temporal de pluja també ha tingut afectacions a les poblacions properes situades a peu de muntanya, especialment al Baix Llobregat, on els Bombers han rebut desenes d'avisos per petites inundacions, branques i arbres caiguts, o acumulació d'aigua als garatges. Un dels municipis més afectats, segons Bombers, és Martorell, amb 10 avisos, mentre que n'hi ha hagut 9 provinents d'Abrera, 6 de Sant Esteve Sesrovires, i 5 d'Olesa.
A Castellbell i el Vilar, ha bolcat un vehicle que circulava per la C-58, a l'altura del punt quilomètric 37 i tres persones n'han resultat ferides lleus. Els Bombers han rebut l'avís a les 15.59 h. de la tarda.
