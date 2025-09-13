Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cardona dona el tret de sortida al Corre de bou amb la plaça plena

La primera sessió ha començat amb uns minuts de retard

El Corre de bou de Cardona aquest dissabte

Cardona

Cardona ha donat el tret de sortida aquest dissabte al vespre a la primera de les tres sessions del Corre de bou, amb la plaça plena.

La festa ha començat amb uns minuts de retard amb el primer bou de públic, que ha sortit a plaça davant d’un públic entregat i uns participants que ja han exhibit les primeres retallades i salts per sobre l’animal.

Ara és el torn del toreig, i encara faltarà la caragolera, una segona tanda de toreig i l’últim bou de públic. Està previst que la festa s’allargui fins aproximadament les 10 de la nit.

