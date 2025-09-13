Cardona esquiva la pluja a última hora i celebra un concorregut Encierro
Tot i els carrers molls, la festa ha transcorregut amb normalitat tret del cop que un dels retalladors s'ha donat a la cama per la topada amb un bou
Després d'una llarga nit de concerts que s'han pogut desenvolupar amb normalitat a l'aire lliure, poc després Cardona s'ha despertat amb pluja, però l'aigua ha donat una treva i tampoc no ha impedit la celebració del tradicional Encierro, que ha començat cap a les 8 del matí amb els carrers molls, però amb la participació habitual. Malgrat la mullena, no hi ha hagut caigudes importants, i els participants han pogut completar el recorregut sense incidències, segons que ha explicat l'alcaldessa, Lluïsa Aliste, si bé un dels retalladors ha patit una contusió a la cuixa per la topada amb un dels animals, i ha estat traslladat a un centre hospitalari per a obervació i cures.
Com cada any, l'Encierro començava al carrer Sant Miquel, i continuava cap al carrer Major, la plaça del Mercat, la plaça de la Fira de Dalt, i ha desembocat a la plaça de bous, que ha quedat amb les graderies ben plenes per continuar la festa amb les dues vaquetes de públic que s'han tret.
Prèviament, els concerts de la nit s'han desenvolupat en un ambient "tranquil i sense incidències", apuntava Aliste, i aquest migdia la festa ha continuat amb l'espectacle infantil "Us convidem", de la Companyia Rikus. En aquest cas, i amb previsió de noves pluges, s'ha traslladat del passeig de la Fira, on es preveia desenvolupar inicialment, al casal cívic. Amb permís del temps, aquesta tarda continuaran els actes amb el trasllat de la Mare de Déu del Patrocini des de la capella de l'Hospital fins a l'església, i els Balls de Bastons i de l'Àliga. Després començarà el Corre de Bou tradicional.
