Navarcles té un pla urbanístic «obsolet» i vol encarrilar el nou aquest mandat
L’Ajuntament treballa amb un ordenament dissenyat fa 25 anys que no s’adequa a les necessitats actuals i ha iniciat un procés d’actualització que involucra entitats i veïns
Posar al dia unes normes subsidiàries «obsoletes» i preveure un creixement contingut i adaptat a les necessitats actuals. És un dels principals reptes de l’Ajuntament de Navarcles d’aquí a final del mandat, amb previsió de tenir enllestida la redacció de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que completaria a partir del 2027 amb el text definitiu. Així ho ha explicat l’alcaldessa, Alba Pérez, que assenyala la necessitat d’afrontar aquesta actualització i deixar enrere l’ordenament actual, que ve de l’any 2000.
Els tècnics ja s’han posat a treballar en la redacció d’aquest avanç, però «sabem que és un procés llarg» i es vol fer bé i en complicitat amb les aportacions d’entitats, associacions i de la ciutadania en general, per a qui ja s’han programat unes primeres sessions participatives. «El POUM té una afectació directa per a tothom i cal que els ciutadans puguin fer sentir la seva veu», diu Pérez. La renovació del planejament comença a ser «una necessitat evident» pels problemes que hi comença a haver en la gestió urbanística davant de casos freqüents «d’algú que vol tirar endavant alguna obra i no està catalogada adequadament», la qual cosa obliga a recórrer cada cop més a modificacions puntuals, sosté l’alcaldessa. I és que, de l’última revisió ja fa 25 anys «i des d’aleshores, la realitat i les necessitats han canviat completament», diu Pérez, i insisteix que «cal reflectir la situació actual tant per a la ciutadania com per al funcionament intern de l’Ajuntament».
Tot just s’ha començat a treballar en la redacció de l’avanç de planejament, gràcies a l’acord a què el govern d’Ara Navarcles (ERC) va arribar amb Junts en els anteriors pressupostos, i a la part d’ajuts provinents de la Diputació de Barcelona, que també hi aporta recursos tècnics. A mesura que es vagi avançant en la redacció del nou planejament, es definirà quin ha de ser el futur urbanístic del poble, tant pel que fa a l’urbanisme com als espais verds, l’habitatge i els equipaments, però d’entrada «no es preveu un gran creixement» demogràfic ni expansiu, entre altres coses perquè «tampoc hi ha la possibilitat de fer-ho» en un terme petit com el de Navarcles, diu Pérez.
Activitats participatives
L’Ajuntament vol fer d’aquest nou POUM un procés obert a la ciutadania, i per això ha programat un primer paquet d’activitats i sessions informatives per donar a conèixer la situació i començar a copsar opinions.
Per al dimarts 23 de setembre, a les 6 de la tarda, s’ha previst un itinerari a peu per identificar elements i factors urbans que influeixen en la vida quotidiana de la ciutadania. De cara al dijous 9 d’octubre, també a les 6 de la tarda, hi ha programat un taller per parlar d’equipaments, mobilitat i espai lliure. I el dimecres 22 d’octubre, a la mateixa hora, se’n farà un altre sobre el model urbà, habitatge i usos en els àmbits industrial i comercial.
