Sallent dóna el tret de sortida a la Festa Major amb l’Esvalotada i el Pregó del Club Natació ASCF
L'alcalde Oriol Ribalta convida els veïns a gaudir de les celebracions amb “civisme, respecte i unitat”
Redacció
La Festa Major de Sallent ja és en marxa. Ahir a la tarda, el repic de campanes i l’Esvalotada van anunciar l'inici de la celebració i van encentre l’ambient festiu, mentre el Dimoni de Sallent amb els petits Esvalots i la música dels Secretaris del Dimoni van omplir els carrers de ritme i color.
El primer gran acte es va viure a la plaça de la Vila amb el Pregó, protagonitzat enguany pel Club Natació ASCF, que celebra el seu centenari. Les diferents seccions formatives del club van oferir un espectacle davant d’un públic nombrós, i el president, Valentí Escayola, va subratllar la voluntat de l’entitat de continuar sent “un espai d’esport, salut i vida” al servei del poble i va animar l'Ajuntament "mantenir la mútua col·laboració".
L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, per la seva banda, va destacar la Festa Major com un moment de retrobament i orgull col·lectiu. En la seva intervenció va convidar els veïns a gaudir de les celebracions amb “civisme, respecte i unitat”, i va animar tothom a posar-hi “el seu granet de sorra”.
La Festa Major de Sallent continua aquest cap de setmana amb activitats per a totes les edats i gustos.
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Un expert veterinari adverteix sobre aquest greu error amb el teu gat: 'Pot provocar un problema important
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa