Diada
Súria commemora l’Onze de Setembre amb la tradicional pujada a la Torre
L’acte va comptar amb la lectura del manifest, on es va remarcar la necessitat de continuar enfortint la cultura i la llengua catalana, sobretot entre els més joves
Redacció
Súria va celebrar l’Onze de Setembre amb la tradicional pujada a la Torre per a la hissada de la Senyera, amb la participació de nombroses persones i l’actuació de diferents entitats de la vila.
Durant l’acte es va fer la lectura del manifest, que enguany va anar a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros en motiu del 150è aniversari de l’entitat. Sota el títol Cohesió, llengua i llibertat: el nostre camí col·lectiu, es va fer una crida a potenciar els valors «que faran més transversal el nostre sentiment, com la resiliència i la confiança en el diàleg, els valors democràtics i la no violència per assolir el nostre anhel». També s’hi va remarcar la necessitat de «continuar cohesionant la nostra societat tot i enfortint la cultura i la llengua catalana, amb la mirada posada en els joves i les noves generacions».
Posteriorment va tenir lloc una galejada de Trabucaires del Tro Gros i les persones assistents van cantar l’himne d’Els Segadors.
L’acte de la Torre va continuar amb les actuacions d’entitats de la vila com els pilars de la Colla Castellera Salats, els balls de bastons de l’Agrupació Sardanista i el ball de cascavells a càrrec del Tro Gros.
Per acabar, els assistents van poder gaudir d’un esmorzar popular. Com en anys anteriors, la pujada a la Torre es va poder fer en bicicleta de muntanya, corrent o caminant, tots amb sortida des de la plaça de Sant Joan.
Danses Folklòriques
D’altra banda, a la plaça Major del Poble Vell, el grup colombià CreaDanza va oferir una selecció de balls d’aquest país sud-americà, amb acompanyament musical en directe. La presència d’aquesta agrupació dansaire a Súria formava part del programa de la 53a edició de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. En el transcurs de l’acte, l’alcalde Albert Coberó va explicar que la presència de Súria en el programa d’aquestes jornades, dins de la commemoració de l’Onze de Setembre, s’ha convertit en «una tradició».
