El Corre de bou de Cardona, amb 300 participants, guanya ritme i espectacle en el seu dia fort
La sessió d’aquest diumenge, en què hi ha hagut algunes enganxades que no han passar de l’ensurt, ha recordat amb un homenatge membres vinculats a la festa que han traspassat recentment
El segon dia del Corre de bou de Cardona ha fet oblidar aquest diumenge la sessió tranquil·la de dissabte amb una jornada més moguda, que ha tingut alguns ensurts per enganxades amb els bous però sense danys personals, i ni tan sols han necessitat atenció mèdica. La plaça s'ha tornat a omplir amb uns 1.700 espectadors a les graderies, i amb uns 300 participants a l’arena, enfilats a les cordes, o a resguard darrere les estructures amb barrots de ferro de les cantonades.
Ni a dalt ni a baix no hi cabia ni una agulla, i s'ha pogut gaudir d’un espectacle que combinaria els bous de públic amb els de toreig i la cargolera. I aquesta vegada, amb una mica més de fúria que dissabte, si bé també ha costat de valent poder fer retornar alguns bous al corral, especialment el primer, que ha trigat cap a un quart d'hora. En general, però, uns bous més juganers que el dia anterior, han sorprès alguns retalladors amb enganxades que els han fet enlairar fins a caure a terra. També n'ha estat víctima un dels toreros en la primera tanda d’exhibicions.
Abans de començar, el Corre de bou ha volgut recordar la tasca i els vincles amb la festa d’Antonio Ruiz, Josep Badia i Ramon Serra (Ramon Moreno), amb un minut de silenci.
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina
- Lidl reobrirà a Manresa el dia 26 amb 500 metres quadrats més de superfície
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Dos detinguts a Manresa per cultivar marihuana en dos pisos al carrer Major i al carrer Migdia
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor