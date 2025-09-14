La DO Pla de Bages augura una bona verema amb la recol·lecta de més d’un milió de quilos de raïm
La recollida s’allargarà fins a mitjans d’octubre i preveu superar les xifres de l’any passat, marcat per la sequera
L’augment de les temperatures és un dels problemes que més preocupen els productors
La Denominació d’Origen Pla de Bages, que compta amb 500 hectàrees, 17 cellers i 6 viticultors, preveu recollir més d’un milió de quilos de raïm a la verema d’enguany, superant així les xifres del 2024. Es tracta, doncs, d’una de les millors collites dels darrers anys, marcats sobretot per la sequera. Segons Carles Playà, president de la DO Pla de Bages, en conjunt ja s’ha recol·lectat al voltant d’un 30-40% del raïm i és de bona qualitat.
Malgrat que la majoria dels cellers de la DO van començar la verema a principis de setembre -alguns a finals de l’agost-, hi ha d’altres que encara tardaran uns dies i que, per tant, acabaran més tard com és el cas del celler Sant Miquel d’Oló. Tal com indica Playà, la recollida «va en funció del clima, les varietats i l’altitud» i possiblement s’allargarà fins a mitjans d’octubre en algunes zones.
Les previsions auguren una collita millor que la de l’any passat, que no va arribar al milió de quilos, però encara «falta veure l’evolució del temps», ja que un clima advers podria capgirar els pronòstics, puntualitza el president de la DO. Ara mateix, el principal risc és que hi hagi «una mica de podridura» en les varietats tardanes si hi ha moltes pluges.
Tot i que ha estat un bon any principalment per les precipitacions i l’adeu a la sequera, alguns cellers s’han vist afectats per plagues de Míldiu i pedregades. Pel que fa a les espècies cinegètiques, sembla que el senglar ja no és el que causa més danys a les vinyes, sinó que ho és el cabirol. «El senglar es menja el raïm, però al cabirol li agrada sobretot el brot quan és verd i això afecta la collita de l’any i la del següent», assegura Playà. Davant l’amenaça de la fauna, la majoria dels cellers ja compten amb tanques per protegir les vinyes.
Miquel Palau, enòleg d’Abadal, explica que van avançar la verema a finals d’agost a causa de la calor, però que ha estat un any positiu pel que fa a les precipitacions i les temperatures, fet que ha permès que la vinya «treballés de manera tranquil·la» assolint un «bon equilibri».
Ara mateix, han recollit aproximadament un 40-50% de les varietats blanques i un 15% de les negres: «La perspectiva és molt bona, el que portem fer és excel·lent», indica Palau, que afegeix que tot apunta que serà una «collita històrica quant a qualitat». A nivell quantitatiu, «estarem significativament per sobre de les veremes dels darrers anys», molt marcats per la sequera.
A Collbaix-Celler el Molí van començar la recol·lecta a principis de setembre amb les varietats blanques i les sensacions també són positives. Josep Maria Claret, propietari del celler, assegura que «hi ha un increment de producció respecte de l’any passat» i que el que s’ha recollit fins ara té «una qualitat molt bona i sanitàriament bo».
L’augment de temperatures
Una de les principals preocupacions dels viticultors és l’augment de les temperatures i el canvi climàtic pels efectes negatius que té sobre la vinya. «És un obstacle que tenim i que patim», confessa Claret. Al seu temps, el responsable de Celler el Molí afirma que «hem de preparar la vinya per suportar les altes temperatures». Per fer-ho, la part més important és que la planta tingui aigua per evitar que entri en una situació d’estrès i perilli la seva vida. A Collbaix, han implementat el sistema de reg enterrat, que és «molt eficient».
Per la seva banda, Miquel Palau assegura que és un problema que els preocupa i que «tenim l’obligació d’obtenir eines per minimitzar l’impacte». Segons l’enòleg d’Abadal, aquests recursos van des de la selecció de varietats més ben adaptades al canvi climàtic, deixar cobertes vegetals per tal que el raïm no estigui tan exposat al sol, triar les cares nord en comptes de les sud fins a deixar més distància entre cep i cep perquè hi hagi menys competència entre plantes.
Amb tot, Carles Playà assumeix que l’augment de temperatures i l’escassetat d’aigua és un dels reptes de la viticultura i afegeix que des de la DO Pla de Bages s’està estudiant sobre les alternatives de reg i quines varietats s’adapten més a un clima sec, entre altres. «Hem d’estudiar els problemes, atacar-los i trobar solucions», conclou.
Aranzels, fre o oportunitat?
El vi ha estat un dels afectats pels aranzels dels EUA imposats per Donald Trump amb un gravamen del 15%. Tot i que la DO Pla de Bages està formada majoritàriament per petits cellers, aquest recàrrec pot frenar l’expansió del vi a l’estranger i provocar més competència al mercat d’aquí.
«La nostra DO és molt petita i no influeix en el conjunt, però sí que notarem la pressió», diu Playà. Sobre això, el president de la DO Pla de Bages explica que els aranzels dels EUA poden causar que els grans exportadors hagin de redistribuir el seu producte al mercat català i europeu i, per tant, es generi una competència més dura i perjudicial per als petits cellers com els d’aquí.
Tot i que es tracta d’una normativa que posa una barrera al negoci del vi, Palau assegura que també pot ser un ‘oportunitat’ de mercat: «França és un gran exportador de vi als Estats Units. Tenint en compte que el seu preu està per sobre del nostre, si algú busca alternatives, nosaltres tenim vi amb un preu inferior i amb qualitats molt bones». En el cas d’Abadal, tenen vendes als EUA, però no són significatives. A Collbaix-Celler el Molí, en canvi, els aranzels no els afectarien, ja que tot apunta que els vins ecològics quedaran exempts d’aquest recàrrec.
Subscriu-te per seguir llegint
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- Un expert veterinari adverteix sobre aquest greu error amb el teu gat: 'Pot provocar un problema important
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina