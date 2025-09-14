Ensurt sense ferits al Corre de bou de Cardona
Hi ha hagut un parell d'enganxades i una relliscada amb els participants en la plaça
La segona sessió del Corre de bou de Cardona, que s’està celebrant aquest diumenge a la tarda, ha donat alguns ensurts amb un parell d’enganxades de bous amb els participants a plaça, però que no han tingut conseqüències més enllà dels nervis del moment.
La més vistosa ha estat la d’un jove que ha estat sorprès pel bou quan intentava fer una retallada. L’enganxada ha aixecat el noi i ha caigut a terra, sense que hagi patit cap ferida i s’ha incorporat pel deu propi peu sense que ni tan sols hagi necessitat cures.
Un dels toreros que han sortit a plaça amb el segon bou també ha estat envestit per l’animal que torejava, que l’ha fet caure a terra sense que hagi resultat ferit. Els companys de peu de plaça l’han ajudat entretenint l’animal perquè el torero es pogués reincorporar, i un cop aixecat, ha tornat a agafar la capa i ha continuat amb el toreig.
