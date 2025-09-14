Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou

Fins a 15 dotacions dels Bombers, entre ells equips canins i drons, han treballat en la cerca

Una dona ha estat trobada aquest matí a Castellnou de Bages després que dissabte al vespre es perdés mentre passejava el seu gos en una urbanització. La recerca ha durat tota la nit i hi han treballat fins a 15 dotacions dels Bombers de la Generalitat, entre elles una dotació canina i també drons.

Segons ha pogut saber aquest diari, l'avís es va rebre al voltant de les 23.12h i no ha estat fins passades les 10 del matí que l'han localitzat gràcies a un veí que ha sentit crits en una zona boscosa a prop de Cal Nofre. Es trobava a dos quilòmetres de casa seva. La dona es troba bé i els efectius dels Bombers l'han acompanyats fins a casa seva on l'ha atès el SEM.

