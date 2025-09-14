Sallent llueix cultura popular amb els gegants, els nans i l'esbart com a protagonistes
La tradicional ballada de Gegants i Nans de Festa Major ha omplert la plaça Sant Antoni Maria Claret amb un públic entregat i capitanejat pels més menuts
Durant la trobada s'ha anunciat que el gegant Antonyito, que representa l'activista cultural José Antonio Valladolid, tindrà la seva pròpia figura de goma
Sallent ha acollit aquest migdia la ballada de Gegants i Nans de Festa Major, que es va començar a celebrar fa 48 anys i que s'ha convertit en un "acte imprescindible" i "molt consolidat", tal com indica Miquel Gili, cap de la colla gegantera sallentina. L'Esbart vila de Sallent també ha pres part de la trobada amb la interpretació de tres danses tradicionals. Com a aspectes més destacats, durant l'acte s'ha anunciat que el gegant Antonyito, que representa la figura de José Antonio Valladolid, qui va estar estretament vinculat a la cultura popular del municipi bagenc, tindrà la seva pròpia figura de goma de cara a l'any vinent.
Els Gegants Fillols de Sallent, la Mariona i el Gaspar, enguany són els representants de les colles geganteres del Bages i el Berguedà i han estat els encarregats d'obrir la jornada amb el tema Ballem, ballem, escrit pel sallentí Andreu Peralba. Per continuar amb la ballada, ha estat el torn d'un dels preferits del poble i el més carismàtic, l'Antonyito. "Sabem que us l'estimeu molt", deia Gili mentre el presentava. El gegant ha sortit a la plaça i de seguida ha notat l'escalf del públic, sobretot dels més petits, que han acompanyat el ball amb aplaudiments i rialles.
Després de gaudir novament de la Mariona i el Gaspar, els nans de Sallent, formats pel Bufó, els Feudals i els Avis catalans i que fa un any van estrenar vestuari amb motiu del seu 40è aniversari, han sortit a ballar acompanyats de la música de la Cobla Berga Jove, dirigida pel músic sallentí Roger Andorrà. En acabar, han entrat a la plaça els gegants Reis, l'Ermessenda i el Bernat, per dansar el Ball Nou, de Jordi Fàbregas. Es tracta d'una peça que només poden ballar les viles que ostenten el títol de ciutat gegantera.
Per donar un descans als geganters, el Grup Flabiol de l'Esbart vila de Sallent ha representat el Ball de l'Hereu Riera i les danses de creació pròpia Contrabandista & Pradi Pep (Kepa Junkera) i La Boja (Tradivarius). Abans de l'última actuació de l'Esbart, però, els gegantons Eulàlia i Guillem han sortit a ballar i a lluir el vestuari estrenat durant l'Alça't del passat març. Val a destacar que la parella de gegantons gaudeix de nous portadors, el Bernat i la Júlia.
Encarant la recta final, ha estat el moment del Ball de Gegants de Sallent, interpretat per primera vegada el 13 de setembre de 1981, coincidint amb l'any que es van estrenar l'Ermessenda i el Bernat. Els Gegants Fillols han acompanyat els Reis en aquesta dansa a quatre. Per cloure l'acte, s'ha fet una ballada conjunta amb totes les figures.
Miquel Gili ha fet una valoració molt positiva de la jornada: "Estem molt contents que el poble respongui tan bé a les ballades de gegants". El cap de colla, a més, ha celebrat que durant aquesta festa major s'hagin estrenat dos nous portadors, el Bernat i la Júlia, tot i que ha recordat que encara "ens trobem mancats de personal" i que el fet de veure jovent amb ganes "ens encoratja a continuar treballant i a poder aconseguir més joves que facin ballar els gegantons i els gegants".
Una de les dates assenyalades al calendari de la colla gegantera de Sallent és el 16 de novembre, dia en què l'entitat sallentina acudirà a la Trobada Gegantera del Mil·lenari de Montserrat.
