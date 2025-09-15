Anys de passió pel Corre de bou des de primera fila
Maria Colell, de 82 anys, i M. Àngela Llaudó, de 79, son dues cardonines que porten la festa amb bous a la sang, i en veuen totes les sessions des de la filera del davant
Maria Colell, de 82 anys, i M. Àngela Llaudó, de 79, són dues amigues nascudes a Cardona i grans aficionades al Corre de bou. Hi van sempre, perquè «això no es pot deixar perdre», asseguren.
Que recordin, hi han anat tota la vida. «El meu pare era dels que es posava a les cordes», diu Colell, mentre ella feia d’espectadora ja de ben petita. «També em portaven a veure els toros a Barcelona», recorda. Ara, a Catalunya ja no se’n fan, però lluny de resignar-se, es conformen amb l’espectacle que els ofereix el Corre de bou, que observen en cada sessió des de la primera fila de la graderia. Expliquen que algunes amigues s’ho miren des d’algun balcó que dona a la plaça, però la Maria i la Maria Àngela ho volen viure de ben a prop i veure com hi participen els nets, encara que hagin de pagar l’entrada.
Tot plegat les ha convertides en unes apassionades de la tauromàquia. Hi han crescut, i han vist l’evolució de l’espectacle cap al respecte a l’animal. «Abans era molt diferent», diu Llaudó, però l’essència de la festa les continua captivant en un nou context en què «veiem bé que no se’ls faci mal».
Asseure’s a primera fila les obliga a comprar l’entrada amb prou antelació per assegurar-se el lloc. «Ara ens les compren les filles» online, diu Llaudó, però recorda les llargues cues que havien fet temps enrere quan les compraven elles. «Jo hi passava la nit», explica, fins que obrien la taquilla i llavors arribava el relleu de la Maria o d’alguna altra amiga. I això que, temps enrere s’asseien en un racó de dalt de tot de la graderia per estar «bo i dretes» quan l’espectacle s’animava. Amb els anys van optar per la comoditat de la filera del davant, des d’on continuen gaudint del toreig, de les retallades, o de la cargolera. «Ens agrada tot», diuen, i també la música que hi aporta «aquesta banda que tenim a Cardona, i que és espectacular!».
Ja són més que un públic fidel, però sempre com a espectadores. Mai no hi han participat des de la plaça (temps enrere les dones no ho podien fer), però si ara fossin joves no dubtarien a posar-s’hi i possiblement formarien part d’alguna penya, com alguns dels seus nets i netes. I és que, totes dues formen part de les nissagues cardonines en què l’afició pel Corre de bou va passant de generació a generació, i per molts anys!
