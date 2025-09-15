La Diputació de Barcelona dona mig milió d'euros per a famílies palestines refugiades del Pròxim Orient
L'aportació va destinada als àmbits de la salut maternoinfantil, del tractament de malalties cròniques, de la salut mental i de la protecció a dones embarassades, l'atenció als infants i a les persones vulnerables
Redacció
La vicepresidenta sisena i diputada de Relacions Internacionals i Agenda 2030, Maria Eugènia Gay, i la directora executiva de l’Agència de les Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina a l’Orient Pròxim (UNRWA) a Espanya, Raquel Martí, s’han reunit aquest dilluns al migdia per formalitzar l’ajut humanitari de la Diputació de Barcelona per tal de donar suport a la població refugiada de Palestina a Gaza, Cisjordània, Síria, Líban i Jordània. L'acció arriba en plena polèmica entre PSOE i PP pel paper que cadascú juga en el conflicte entre Israel i Palestina.
El programa, que compta amb el suport de la corporació, cobreix els àmbits de la salut maternoinfantil, del tractament de malalties cròniques, de la salut mental i de la protecció específica a dones embarassades, infants i persones vulnerables.
En declaracions als mitjans de comunicació, Gay ha recordat que “la Diputació té una llarga tradició de suport en cooperació internacional i, específicament, amb UNRWA”; una agència que està “fent una feina extraordinària en una situació molt complexa en la que s’està obstaculitzant, per part d’Israel, que pugui arribar ajuda humanitària a Gaza”.
Així mateix, la vicepresidenta ha ressaltat la importància d’aquest suport “en un moment de trencament del dret internacional humanitari gravíssim, en el que milers de persones estan perdent la vida en situacions deplorables”; a més de recordar que el “poble palestí està patint una situació contra la seva vida, la seva dignitat i amb una vulneració flagrant dels drets humans i, per tant, les institucions hem de donar resposta immediata de suport i de cooperació”.
D’altra banda, Martí ha destacat l’ajut de la Diputació assegurant que “en els últims anys ha incrementat moltíssim el suport, tant polític com econòmic, en un moment en el que UNRWA està sent absolutament vilipendiada per Israel i en el que Israel està fent tot el possible per no deixar-nos treballar”.
I ha recordat que UNRWA “continua treballant dins de Gaza, malgrat tot. Tenim 11.000 treballadors i d’aquests, uns 3.000 estan destinats a la salut. Som l’agent sanitari més gran dins de Gaza”.
Entre 2023 i 2025, la Diputació ha destinat gairebé 1.195.000 euros a les crides d’UNRWA. L’any 2023 es va fer un ajut de 245.000 € com a resposta d’emergència a Gaza en l’àmbit de la salut maternoinfantil, per tal de finançar salaris d’equips mèdics d’emergència per garantir cures prenatals i postnatals, així com atenció integral a nadons menors d’un any.
D’altra banda, l’any passat també es van destinar 450.000 euros per fer front a les necessitats alimentàries de la població de Gaza arran de l’escalada de violència, atenent 6.750 persones amb un cost mitjà de 33,33 euros mensuals per persona.
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor
- La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- Un arrossegament de pedres talla l'accés a Montserrat per dues carreteres i n'afecta una tercera
- Mor per sobredosi a Brians 2 un intern de 25 anys amb una llarga condemna
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya