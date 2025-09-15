Elna Santasusagna, pregonera del Corre de Bou: "No m’imagino el Corre de bou sense el pregó, forma part de la festa"
Fa quatre anys que la jove cardonina anuncia la sortida dels bous com a pregonera
«Por orden del señor alcalde [ara alcaldessa], que se retire el público de la plaza, que el toro que saldrá será de muerte». Després dels tres tocs de corneta, aquesta és la frase que dona inici al Corre de bou. La pronuncia Elna Santasusagna, una jove de 16 anys que en fa quatre va rellevar la seva cosina com a pregonera de la festa, i que viu amb orgull però també amb alguns nervis quan es dirigeix des del balcó de l’Ajuntament a tots els participants concentrats al mig de la plaça acompanyant-la en el ritual.
Ara ja ho té per mà, però reconeix les dificultats que va tenir el primer any per assolir el to adequat amb la corneta. Ho va assajar «moltes vegades» i ara ho continua fent els dies previs a la festa.
Santasusagna també és membre de la Banda de Música de Cardona, que amenitza el Corre de bou, i a la sessió dels dilluns ella també hi pot participar perquè no hi ha pregó. Un pregó en castellà, com s’ha fet sempre des de temps pretèrits, i que pronuncien plegats la pregonera i els participants que s’ajupen mirant les autoritats des del mig de la plaça. És un ritual «que he vist tota la vida, i ara no m’imagino un Corre de bou sense el pregó, ja forma part de la festa», diu Santasusagna.
Només té 16 anys, i es veu amb moltes ganes de continuar sent la pregonera del Corre de bou en endavant. «Quan m’ho van proposar, va ser un moment de por i de nervis, però també de molta il·lusió», assegura, i ara que ja acumula quatre anys d’experiència, diu que està encantada de fer-ho cada any. Vol ser pregonera de la festa «fins que em diguin que no cal que ho faci més».
