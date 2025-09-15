La Fumera de Sallent torna a ser un èxit de participació
L'organització celebra que la festa major alternativa s'hagi consolidat «com una referència» en una edició amb èmfasi feminista
La Fumera, la festa major alternativa de Sallent, clourà avui el seu programa d'actes d'enguany. Una edició, la dotzena, que ha tornat a ser un gran èxit de participació. Segons fonts de l'organització, «les places han estat més plenes que mai, s'han omplert tots els espais. Cal Teia -l'espai principal- ha estat tan ple com sempre, i els espais complementaris s'han desbordat». Els responsables de la celebració apunten a unes cinc mil persones aproximadament. «Cada any ve més gent de fora. Ens vam consolidar a Sallent, i ara ens consolidem com una festa major alternativa de referència, tant a la comarca com a fora». «És el resultat d'haver picat pedra durant aquests dotze anys», asseguren.
Aquesta Festa Major Alternativa ha tingut dues principals branques: per una banda, les activitats de dia, com monòlegs, tallers, vermuts, espectacles o activitats esportives i lúdiques. Per l'altra banda, els concerts, amb caps de cartell com Fetus, Humana Sound System o Dan Peralbo i el Comboi. Enguany, l'organització ha fet una aposta a escala pressupostària. «Tant en concerts, on hem portat grups que perfectament poden actuar en festivals i festes majors. També en actes com els monòlegs». Una aposta que, segons els organitzadors, ha funcionat a la perfecció.
Un dels punts en els quals fan més èmfasi és el de l'autogestió. La Fumera no rep subvencions, i els 50.000 euros de pressupost que té surten de la facturació de les barres de l'any anterior, els comerços col·laboradors i el marxandatge. «L'Ajuntament s'ha gastat 25.000 euros per una hora i mitja del Miki Núñez, això és la meitat del nostre pressupost. No hi podem competir», lamenten. A més, mostren els seus comptes, «en un exercici de transparència» i exigeixen al govern municipal «uns processos de participació ciutadana que reparteixin millor els recursos públics».
A més, enguany la festa ha girat al voltant del feminisme com a eix temàtic. «La Fumera sempre té una mirada feminista, però enguany li hem volgut donar més èmfasi, en ple auge de l'extrema dreta i quan s'estan qüestionant els drets de les dones». Alguns exemples d'aquest eix temàtic han sigut el Trivial de la Fumera o la III Mostra de curtmetratges de temàtica social BOBINA, que va projectar el curtmetratge documental ‘Els buits’ dirigit per Marina Freixa. La Fumera d'enguany ha servit per celebrar els 15 anys d'una de les entitats impulsores de la festa, l'Ateneu Popular Rocaus. El dissabte es van disputar diverses proves del concurs de colles a l'Ateneu, i també es va fer el dinar popular.
Fonts de l'organització també ressalten que, un any més, han apostat per mantenir la seva activitat al centre del municipi «i a la vegada tenir cura dels veïns i les molèsties que pot causar la festa». Des de fa uns anys, s'aplica «un pla de reducció dels volums, de neteja de les places, de coordinació amb els veïns i comerciants» que, segons els organitzadors, dona els seus fruits: «Les queixes han baixat molt respecte a anys anteriors».
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor
- La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- Un arrossegament de pedres talla l'accés a Montserrat per dues carreteres i n'afecta una tercera
- Mor per sobredosi a Brians 2 un intern de 25 anys amb una llarga condemna
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya