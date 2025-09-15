El Geoparc de la Catalunya Central obté el reconeixement oficial de la Unesco, quatre anys més
El director científic del Geoparc, Ferran Climent, ha recollit el certificat acreditatiu durant l’11a Conferència Internacional dels Geoparcs de la Unesco, a Xile
Redacció
El Geoparc de la Catalunya Central ha fet oficial la revàlida com a Geoparc Mundial de la Unesco amb el lliurament del certificat oficial, en el marc de la 11a Conferència Internacional dels Geoparcs Unesco que s’ha celebrat a Xile. Un reconeixement que, tal com havia avançat aquest diari, ja s'havia anunciat, i només tenia pendent el lliurament del document oficial que s'ha fet ara. Aquesta acreditació posa en valor la tasca del Geoparc en la conservació del patrimoni geològic, la recerca científica, la divulgació educativa i el desenvolupament sostenible del territori, i confirma que durant quatre anys més continuarà formant part de la Xarxa Mundial de Geoparcs, a la qual va entrar l’any 2012.
El director científic del Geoparc, Ferran Climent, ha estat qui ha recollit el certificat de mans del president de la Xarxa Mundial de Geoparcs, Artur Sa, i del secretari general i membre del comitè executiu Nikolaos Zouros. A més, Climent ha participat activament a les taules rodones que s’han celebrat al voltant del tema dels Geoparcs i el canvi climàtic, els riscos geològics i la sensibilització de la població. En aquest sentit, Ferran Climent ha ofert una ponència titulada “Què canvia quan el clima canvia?”, centrada en els reptes que els canvis climàtics plantegen al territori i a la societat.
Durant l’assemblea general de la Xarxa Mundial de Geoparcs, es van tractar també temes estratègics com el pla d’accions 2025-2027, la proposta de l’estratègia a llarg termini 2025-2035, les quotes, el tancament dels exercicis 2023 i 2024, i es van celebrar eleccions al Comitè Executiu.
La participació del Geoparc de la Catalunya Central a la conferència reforça el seu compromís amb la cooperació internacional, la recerca científica i la sensibilització sobre el valor del patrimoni geològic i els reptes mediambientals globals.
