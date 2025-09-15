L'Escola de Salut de Sant Fruitós torna amb noves propostes per promoure un envelliment actiu i saludable
En els propers mesos s’han programat quatre xerrades sobre temes d’interès per a les persones grans
Redacció
Sant Fruitós de Bages reprèn aquest setembre l’Escola de Salut amb noves activitats per cuidar la salut i el benestar de les persones grans. Pels pròxims mesos s’han programat quatre xerrades sobre temes d’interès per aquest col·lectiu. Encetarà la programació una xerrada sobre activitat física el dimecres 24 de setembre on es donaran consells i eines sobre com gaudir d’una salut activa amb la pràctica d’activitats esportives.
El dimecres 1 d’octubre serà el torn de rebre consells per a tenir una bona salut bucodental. La tercera proposta, el dimecres 26 de novembre, anirà a càrrec del cos dels Mossos d’Esquadra, on s’oferiran consells de seguretat. Finalment, el dimecres 17 de desembre es parlà sobre l’alcohol i els excessos.
Paral·lelament, en el marc de l’escola de Salut tornen les caminades saludables, sortides mensuals per fomentar l'activitat física i el benestar emocional. Es tracta d’una caminada suau per l’entorn del municipi, pensada per compartir, moure’s i gaudir de la natura. Se celebraran els dies 25 de setembre, 23 d’octubre, 20 de novembre i 18 de desembre.
Totes les activitats es realitzaran a les 10 del matí, són gratuïtes i tenen com a punt de trobada l’Esplai. L’Escola de Salut és una iniciativa impulsada pel Centre d’Atenció Primària del municipi, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb la voluntat de promoure la salut i el benestar de la gent gran a través de tallers, xerrades, caminades i activitats culturals.
