Entrevista | Moisès Plaixents Coordinador del temps al Corre de bou
Moisès Plaixents, controlador dels temps del Corre de bou de Cardona: «Si ara em preguntessin si vull que es torni a matar el bou, diria que no, està fora de lloc»
Des del balcó de l’Ajuntament supervisa els tempos en què es desenvolupa tot el que té a veure amb la festa dels bous a la plaça, des de l’inici fins al final de cada sessió
Moisès Plaixents és un cardoní aficionat al Corre de bou, que acaba de complir 50 anys. Ha deixat la Comissió de Bous, però manté la tasca de coordinador que va assumir fa una dècada per supervisar, des del balcó de l’Ajuntament i en contacte amb personal que és a la plaça, les entrades i sortides dels animals i el temps que estaran a la plaça.
Com funciona exactament aquesta coordinació?
He de marcar l’ordre dels animals que sortiran aquella tarda i indicar qualsevol alteració que hi hagi; he de transmetre les dades per a l’anunci dels toreros que participaran; he de controlar que tothom ja estigui a punt per fer el paseíllo i donar pas a la pregonera i a la Banda de Música perquè faci el toc de clarins, que anuncia la sortida del bou a la plaça...
És un no parar...?
T’obliga a estar molt pendent de tot, però sobretot es tracta de tenir controlada l’estona que l’animal és a la plaça.
Com ho feu?
Activem el cronòmetre i sabem que tenim els 15 minuts que marca la llei. Si l’animal no està cansat ni es fa mal, es deixarà aquest quart d’hora màxim perquè corri. Si no, se’l traurà abans. Però quan fa uns 10 o 12 minuts, ja indiquem als del corral que obrin la porta perquè el bou entri cap a dina. Sabem que podrà trigar més o menys a fer-ho, i per això obrim les portes abans perquè no se’ns demori el temps gaire més enllà dels 15 minuts. Complim els protocols al peu de la lletra, amb els temps i procurant pel benestar animal. Ell és el protagonista de la festa i el motiu que es faci el Corre de bou. A més, tenim la supervisió constant d’un veterinari i una comunicació fluida amb tot el personal.
Aquest control s’ha anat endurint?
Amb els anys s’ha anat polint i s’han introduït molts canvis, començant per la prohibició de matar el bou. Al principi no es mirava tant prim i s’actuava més sobre la marxa, però tampoc deixàvem que el bou corregués per la plaça gaire més estona que ara. Sovint, la demora venia per les dificultats que teníem per fer entrar l’animal al corral. A vegades els havíem de treure amb unes cordes lligades a les banyes per acompanyar-los al corral sense fer-los mal, però també ho vam deixar de fer. Ara fem servir els mansos del ramat, que ja coneixen els bous i els traiem a la plaça perquè els acompanyin cap a dins.
Amb aquests anys, us heu trobat amb algun problema greu?
No. Hi pot haver algun contratemps però que solucionem entre tots. Mai no hem hagut de parar el Corre de bou perquè hi hagi hagut alguna incidència que hagi posat en perill la seguretat de ningú. Està tot ben protocolaritzat i assegurat.
I alguna anècdota?
Ja fa uns anys que van portar vàries vaquetes, i sense adonar-se’n, n’hi havia una que estava embarassada. L’endemà al matí al corral hi havia un membre més perquè va néixer el vedell, i instintivament, totes les vaquetes van envoltar el petit i la seva mare per protegir-los. Al vedellet li vam posar de nom «el cardoní». Hi devia haver hagut un error i vam quedar tots sorpresos, però aquesta vaqueta no hauria sortit a la plaça.
D’on li ve l’afició pels bous?
De ben petit. Els de la meva generació encara havíem vist com es torejava l’animal, se li clavaven les banderilles i se’l matava. Tot ha anat evolucionant i ens hem adaptat als nous temps. Jo vaig viure aquella part de la festa i m’agradava, però si ara em pregunten si vull que es torni a matar el bou, diré que no perquè està fora de lloc. A part de la llei, moralment, ara tampoc ho trobaria bé. n
