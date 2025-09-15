Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central aquest dimarts
El simulacre, que serà a les 10 del matí, té l'objectiu de difondre l'eina entre la ciutadania i provar si funciona correctament
Aquest dimarts, 16 de setembre, a les 10 del matí, tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a les vegueries de la Catalunya central i de Girona rebran un missatge de prova del sistema d'alertes de Protecció Civil als mòbils. En el cas de l'àrea de cobertura d'aquest diari, l'enviament es farà a les comarques del Bages, Berguedà, Osona, Solsonès i part de l'Anoia.
"Els enviaments d'alertes de Protecció Civil al mòbil ens ajuden molt en cas d'emergència greu quan hem d'avisar la població, per això són tan rellevants les proves que fem, com d'aquest dimarts a Girona i la Catalunya Central. Ajuden a difondre l'eina entre la ciutadania i a provar que tot funciona correctament", explica la directora de Protecció Civil, Marta Cassany.
El sistema d'enviaments massius a telèfons mòbils permet una difusió massiva en un espai molt curt de temps. Es farà servir només en els casos d'emergència greu en què l'autoritat de Protecció Civil hagi determinat que cal donar instruccions a la població sobre accions que ha de dur a terme, com pot ser el confinament davant d'un accident químic o unes inundacions, o bé accions que ha d'evitar fer.
El missatge arriba acompanyat d'un so estrident diferent de la resta de sons del telèfon. Les persones que el rebin no han de trucar al 112, només cal que llegeixin el missatge i premin la tecla que surti en pantalla perquè el so finalitzi. Aquelles persones que per raons de feina o per sensibilitat als sons no vulguin rebre'l, hauran de posar el telèfon en mode avió o apagar-lo (tot i que alguns models reprodueixen igualment l'alerta). També poden reduir el volum del so prement el botó lateral com si es tractés d'una trucada normal.
