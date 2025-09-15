ENTREVISTA | Sònia Llobet Directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
«Tenim molts indrets del parc sense pressió, però sí que, sobretot en el sector central, hi ha sobre freqüentació i s'ha de gestionar», destaca Llobet
Sònia Llobet és nascuda i resident a Callús. Enginyera forestal, va estudiar també una enginyeria superior en organització industrial, i en aquests moments està fent un màster en espais naturals protegits. Va entrar a l’Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació l’any 2000, primer com a coordinadora del Bages de la campanya d’estiu, i un any després en temes de restauració i millora forestal en zones cremades. En això hi va estar fins al 2019, quan va passar al servei de parcs naturals, i al de Sant Llorenç en concret, però com a enginyera forestal. El 2022 va passar a ser directora del parc de Guilleries-Savassona, i des de fa poc mesos ho és del de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Un repte que li fa especial il·lusió «perquè, per a mi, aquest parc és casa».
-Què és, avui, el parc natural de Sant Llorenç?
-Cal destacar que va ser, el 1972, el primer parc natural de tot l’estat espanyol. Es va crear per la pressió social, perquè en aquell moment hi havia un creixement urbanístic molt important per la banda del Vallès i hi va haver aquest moviment per frenar-ho i preservar aquest espai. En aquell moment eren 2.600 hectàrees, ara parlem de 13.694 ha. El podríem descriure des de diferents vessants, però en destacaria que la seva tipologia és una representació molt pura del bosc mediterrani: alzinar, pi blanc... Pel que fa a fauna és un parc amb moltes espècies emigrants, és un punt geogràficament molt de pas. I, socialment, en destacaria que des de la banda del Vallès és un parc molt sentit i apreciat, que se’l senten molt propi. Aporta molt a la qualitat de vida dels municipis de l’entorn. És un privilegi, conscients que tens la cara i la creu. Que aquest atractiu, a l’hora de gestionar pot ser un problema en determinats moments, de sobre freqüentació, però per això hi som. Per gestionar i per trobar l’equilibri entre l’ús, que en pugui gaudir la ciutadania, i la preservació.
La Mola és un lloc molt representatiu del parc i la representació que tenia fins ara penso que no era fidel als valors del parc en general
-En el seu aterratge, el primer que ha hagut d’afrontar és el nou enfocament de la Mola, el punt més emblemàtic, amb la no continuïtat de l’activitat del restaurant. Creu que quan se’n vegi el resultat, els detractors ho entendran?
-Espero que sí. Hi haurà una part de gent que potser era molt del model que hi havia fins al moment que es va acabar la concessió i el restaurant va deixar de ser-hi, però penso que el canvi serà molt positiu. La Mola és un lloc molt representatiu del parc i la representació que tenia fins ara penso que no era fidel als valors del parc en general. I crec que, tant en l'àmbit de patrimoni cultural, sobretot, com de patrimoni natural que hi tenim a dalt, el canvi d'aire que anirà agafant pot ser molt agraït per la gran majoria de la població. El que pots buscar en un restaurant ho pots trobar d'altres llocs de l’entorn del parc. És canviar el model, i quan s'obri al públic ho podran gaudir d'una altra manera, amb una altra mirada i amb una altra sensibilitat. Pensem que allà hi tenim un patrimoni com el del monestir, amb mil anys d'història. I se li ha de donar l'entitat que té com Bé Cultural d'Interès Nacional. Per això hi estem treballant amb un pla director.
-La Mola és, precisament, la punta de l’iceberg de l’atracció de visitants i d’allò que en diem la pressió humana. Aquest és un dels grans reptes de la gestió del parc.
-Evidentment, trobar permanentment l’equilibri és un dels reptes d’avui. D’aquest i de tots els espais naturals protegits. Cada vegada hi ha més població, ens movem més, ens apropem més a la natura. Tenim més aquesta necessitat, amb la Covid ho vam veure perfectament. I ens trobem que la gent volem o podem sortir els mateixos dies de la setmana i en unes hores específiques. I això, al final, en certs punts ho has d'acabar gestionant. Tenim molts indrets del parc sense pressió, però sí que, sobretot en el sector central, hi ha sobre freqüentació i s'ha de gestionar. Estem treballant, per exemple, amb l'Ajuntament de Matadepera un pla d'ordenació dels accessos i els entorns de la Mola. I per poder explicar a la gent que hi ha altres llocs que es poden visitar més enllà de la Mola. Ho estem treballant.
-El cim del Montcau també és un dels punts de referència on s’ha de fer un enfocament específic?
-Sí. De fet, tenim una idea que ja fa un temps que estava sobre la taula i que també volem tirar endavant, que és poder dinamitzar una mica més el punt d'informació de Coll d’Estenalles. I també reforçar la zona de l'Obac, on també rebem moltes escoles. I encara tenim l’eix de Castellar i Sant Llorenç Savall.
-Aquest és un parc molt apreciat pels vallesans, que se’l miren molt de cara, però que bagencs i moianesos el tenen bastant d’esquena?
-Crec que sí. Tot i que penso que en els últims anys cada vegada hi ha més gent del Bages que ve cap aquí. També hem de partir de la base que a Sabadell i Terrassa sol hi ha moltíssima població. Però també crec que hi ha alguna cosa històrica, que tenim tendència a mirar i anar cap al nord. Per exemple, la gent mateixa del Vallès no té tirada cap a Collserola, i el tenen allà mateix, però ells miren també cap al nord i hi tenen el parc. I els que som del Bages hem tendit a anar al Berguedà, al Solsonès o fins i tot a Osona. També és veritat que abans, per exemple jo, que també soc del Bages, gairebé mai no havia sentit a parlar d’aquest parc natural. I ara sí que se’n fa divulgació a través de les escoles.
-No hem convertit els parcs naturals en espais massa estàtics, és a dir, molt aparador. No caldria incentivar-hi més activitat econòmica?
-Crec que sí, i ha de ser possible. Crec que aquí hi ha un concepte que, des del meu punt de vista, s'ha malentès, identificant la conservació de la natura com una gestió passiva. Crec que hi pot conviure el món rural l'activitat i el desenvolupament econòmic de manera sostenible i que ens aporta un plus poder tenir un territori viu i dinàmic i amb certes activitats que en molts llocs, pel que fa a agricultura i ramaderia s'han anat perdent. I no crec que sigui una cosa només dels espais naturals protegits, és un problema estructural. No penso que aquí sigui un tema que s'hagi anat a limitar. Simplement, que les activitats que s'han de fer amb una filosofia de conservació i sostenibilitat, i és compatible. De fet, hi ha projectes d’interès de gent jove de poder tenir ramats, o crear una formatgeria. S’ha d'anar per aquí i, en la mesura del possible, l'administració, i en aquest cas nosaltres que tenim finca pública i equipaments, intentar dinamitzar-los.
-El canvi climàtic, fins a quin punt els està fent canviar o reorientar la gestió del parc?
-Hi ha diversos canvis, però el punt clau, del que se’n deriven canvis a diferents nivells, és el de la disponibilitat hídrica, disponibilitat d'aigua. La gestió transversal que hem de tenir, el punt essencial d'on han de sortir projectes i actuacions, és sobre com gestionar aquesta major escassedat d’aigua. Per exemple, en la gestió forestal. Tenim unes masses amb espècies més adaptades a la calor, fins i tot a una afectació d'un incendi, com pot ser el pi blanc. És una espècie que jo sempre he definit de tot terreny, molt resilient. Que fins i tot després d’un incendi regenera amb una capacitat extraordinària. L'alzina també rebrota molt, però n’hi ha que ja no tant, com la pinassa, i és un hàbitat que tenim a nivell prioritari aquí al parc. I llavors tenim llocs que encara hi ha una mica de pi roig, que és una espècie que està al seu límit longitudinal, que els canvis de temperatura i de disponibilitat d’aigua li està fent molt mal. Llavors, hi ha actuacions que es poden fer davant del canvi climàtic, com treure competència. Intentar gestionar aquestes espècies dintre del que tu pots fer com a gestor, però sense perdre la vista que el canvi climàtic hi és, anirà cap aquí i anar en contra d'això tampoc no crec que sigui una solució molt intel·ligent. Hi ha efectes que pots endarrerir, potenciant-ne d’altres. Però anar en contra, depèn de què, és complicat.
-I, òbviament, el canvi climàtic incrementa el risc d’incendis en un parc especialment sensible per vegetació i ubicació.
-És evident. Per això treballem molt a fons des del parc. S'ha renovat el pla de prevenció d'incendis i tenim unes zones marcades com a estratègiques pel que fa a gestió del combustible, d'infraestructures com ara basses d'aigua, pistes forestals... Al final, tenim un espai natural amb molta superfície forestal i hem de ser molt conscients del que podem fer amb el pressupost que tenim i amb la realitat que ens envolta. Per això hem treballat per fixar zones i actuacions estratègiques, pensades amb bombers i amb diferents actors, que ens convé que siguin gestionades per si mai hi ha un incendi, que siguin punts d'oportunitat a nivell d'extinció d'incendis.
-Partint de quins criteris?
-Múltiples i diversos. Per exemple, tenint en compte tota la informació que disposem de seguiments ecològics, de boscos que podem tenir potencialment madurs al parc; pensant en l'orografia que tenim; els vents dominants, de sud, oest, sud-oest; d'on ens han vingut els incendis històrics... I, tornant al canvi climàtic, també ens condiciona en aspectes de conservació, que al capdavall és la nostra raó de ser.
-Com ara?
-Per exemple, pel que fa a disponibilitat d’aigua per a la fauna. Estem analitzant en l'àmbit de parc diferents punts d'aigua que hi ha actualment, zones que es poden recuperar, zones que es poden restaurar, basses... En tenim ja d’identificades i és un dels projectes que volem potenciar. També disposar de zones d'espais oberts. És a dir, una estructuració mosaic. Per l'abandonament de la gestió del bosc hi ha hagut des dels anys 60 tenim molta massa forestal. L'orografia que tenim aquí no ens ajuda. La mà d'obra forestal és costosa. Hi ha d'haver una aposta important en política forestal. Cal dedicar esforços a donar-li valor i sortida. I també hi ha un tema que és el del valor ecosistèmic. Abans només es veia en el bosc un valor d'aprofitament fustaner, i cal valorar-lo, fins i tot econòmicament, amb uns altres objectius. És supersaludable, les persones en tenim necessitat i crec que cada vegada som molt més conscients que tenim pulmons arreu del territori que ens donen un valor afegit i que s'han de conservar.
