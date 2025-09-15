Tercer rescat en un sol dia a Monistrol de Montserrat
Excursionistes i corredors obliguen a activar un helicòpter, dotacions terrestres dels Bombers i unitats del SEM a la muntanya
Montserrat ha viscut aquest diumenge una jornada especialment intensa per als serveis d’emergències. Els Bombers de la Generalitat han dut a terme fins a tres rescats a la zona de Monistrol de Montserrat. L’última actuació es va produir a les 20.32 hores, quan dues persones van quedar desorientades i perdudes després d’una excursió. Els excursionistes havien deixat el cotxe al monestir i no trobaven el camí de tornada. Fins al lloc s’hi van activar dues dotacions de Bombers de Collbató i Sallent, que van iniciar la recerca. Finalment, a les 22.03 hores les dues persones van ser localitzades il·leses, i a les 22.45 hores van poder ser acompanyades fins al seu vehicle.
Aquest va ser el tercer rescat del dia a Monistrol. El primer avís es va rebre a les 13.50 hores, quan un jove de 19 anys va patir una caiguda i es va fer mal al turmell. Davant la sospita de fractura o luxació, un helicòpter amb efectius del GRAE va intervenir per immobilitzar la cama i extreure el ferit amb un gruatge. Posteriorment va ser evacuat fins al cremallera de Monistrol, on una ambulància el va traslladar a l’hospital.
Poc després, a les 14 hores, es va produir un segon avís per un corredor que havia patit una caiguda i presentava diverses contusions. En aquest cas, una dotació terrestre dels Bombers el va traslladar fins al camp de futbol de Monistrol, on va ser atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
