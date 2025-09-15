Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tercer rescat en un sol dia a Monistrol de Montserrat

Excursionistes i corredors obliguen a activar un helicòpter, dotacions terrestres dels Bombers i unitats del SEM a la muntanya

Un helicòpter de rescat a Montserrat

Un helicòpter de rescat a Montserrat / Arxiu / Bombers de la Generalitat

Alba Díaz

Alba Díaz

Monistrol de Montserrat

Montserrat ha viscut aquest diumenge una jornada especialment intensa per als serveis d’emergències. Els Bombers de la Generalitat han dut a terme fins a tres rescats a la zona de Monistrol de Montserrat. L’última actuació es va produir a les 20.32 hores, quan dues persones van quedar desorientades i perdudes després d’una excursió. Els excursionistes havien deixat el cotxe al monestir i no trobaven el camí de tornada. Fins al lloc s’hi van activar dues dotacions de Bombers de Collbató i Sallent, que van iniciar la recerca. Finalment, a les 22.03 hores les dues persones van ser localitzades il·leses, i a les 22.45 hores van poder ser acompanyades fins al seu vehicle.

Aquest va ser el tercer rescat del dia a Monistrol. El primer avís es va rebre a les 13.50 hores, quan un jove de 19 anys va patir una caiguda i es va fer mal al turmell. Davant la sospita de fractura o luxació, un helicòpter amb efectius del GRAE va intervenir per immobilitzar la cama i extreure el ferit amb un gruatge. Posteriorment va ser evacuat fins al cremallera de Monistrol, on una ambulància el va traslladar a l’hospital.

Poc després, a les 14 hores, es va produir un segon avís per un corredor que havia patit una caiguda i presentava diverses contusions. En aquest cas, una dotació terrestre dels Bombers el va traslladar fins al camp de futbol de Monistrol, on va ser atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents