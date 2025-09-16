Afectat per l'esfondrament a Sallent: "Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador"
Els Bombers de la Generalitat han rescatat dues persones i han evacuat un total de 13 per l'ensorrament parcial del tercer pis
"Estava a casa mirant la televisió quan em vaig aixecar i, just en aquell moment, va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador". Així ho explica Alfonso González Valle, un dels afectats per l'esfondrament d'una part de l'habitatge número 32 del carrer Secretari Bonet de Sallent. "He tingut molta sort", destaca González, que aquest matí s'ha desplaçat fins a casa seva mentre els tècnics revisaven l'edifici.
L'incident va ocórrer pels volts de dos quarts d'una de la matinada. González recorda haver sentit un soroll estrany mentre mirava la televisió. "Ho vaig mirar i semblava que no era res, però al cap d'uns segons, sense saber per què, em vaig aixecar. Just en aquell moment va caure el sostre i el veí de dalt", relata.
El veí explica que tot estava ple de pols i que va ajudar a sortir el veí que va caure amb l'esfondrament, que tenia un tall a la cama. "Al cap de poc van arribar els Bombers i ens van ajudar a sortir de l'edifici. Hi va haver un gran desplegament", recorda González visiblement emocionat.
Assegura que tot va passar tan ràpid que gairebé no va tenir temps d'agafar les seves pertinences. Avui ha tornat, però encara no ha pogut entrar i desconeix quan podrà tornar a casa. De fet, aquest matí, els Bombers i l'arquitecte municipal s'han desplaçat a la zona per avaluar les afectacions estructurals.
