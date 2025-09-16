Balsareny preveu traslladar el CAP a la plaça de la Mel a final de l’any vinent
El nou consultori ocuparà uns locals municipals més amplis i accessibles que l’actual, situat a la Casa Torrents, que es destinarà a la nova biblioteca municipal
L’Ajuntament de Balsareny ja ha posat fil a l’agulla per adequar els locals de la plaça de la Mel on es preveu traslladar el Centre d’Atenció Primària (CAP) del municipi, que actualment està ubicat a la Casa Torrents, en un espai que ha quedat obsolet. El projecte s’engloba en un procés, més a llarg termini, de redistribució dels actuals equipaments municipals, com la biblioteca, i la creació de nous com el Centre Internacional de la Pau Pere Casaldàliga o el Museu del Traginer.
Balsareny ubicarà el centre d’atenció primària, que fa anys que és en unes dependències de la Casa Torrents (davant l’Ajuntament), en uns baixos dels edificis de protecció oficial de la plaça de la Mel, més amplis i accessibles, i també de propietat municipal. El consistori ha aprovat inicialment, i ara té a exposició pública, el projecte per a la reforma interior de la planta baixa de l’edifici amb la intenció de licitar i adjudicar els treballs a final d’aquest any. Si tot va sobre el previst, els treballs s’iniciarien a principi del 2026 amb la intenció que estiguin enllestits a final d’aquest mateix any.
Actualment, els locals de la plaça de la Mel serveixen de magatzem i caldrà una reforma interior pràcticament integral per poder-hi encabir el nou CAP, amb les corresponents oficines i els dispensaris. D’aquesta manera, es resoldran les dificultats d’espai i distribució que presenta l’espai de la planta baixa de la Casa Torrents, a la plaça Roc Garcia, on s’ubica ara, i amb una accessibilitat també més adequada per a un equipament sociosanitari.
L’alcalde de Balsareny, Isidre Viu, assegura que amb el nou centre «el poble hi guanyarà molt» perquè amb els anys els serveis del consultori «han anat creixent» i l’espai ha quedat petit. El nou equipament serà més ampli i comptarà amb una millor distribució dels espais. Segons Viu «serà molt lluminós i tot de planta baixa» de manera que «serà molt accessible». Paral·lelament, el consistori està duent a terme un estudi de mobilitat a la zona, «perquè és evident que canviarà i hem de veure com gestionem el trànsit al voltant d'aquesta plaça».
L’edifici, aïllat i amb 4 façanes, on es vol traslladar el CAP va ser una promoció de l’Institut Català del Sòl i la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. L’actuació consistirà en la reforma interior dels locals 5, 6, 7 i 8 de la planta baixa del Bloc A, situat al lateral est de la plaça, que són municipals i ara s’utilitzen de magatzem. Actualment, els locals són independents i amb accessos diferents, però el projecte contempla l’enderroc de les parets divisòries entre locals per disposar d’un únic local, amb la distribució dels espais segons el programa del Pla Funcional del Servei Català de la Salut. L’accés principal serà per la plaça de la Mel, des d’on s’accedirà a l’àrea d’atenció a l’usuari i, a partir d’aquí, es farà una distribució d’espais assistencials cap a les dues ales (est i oest).
Redistribució d’equipaments
Aquest ha de ser el primer trasllat d’una sèrie de canvis que l’Ajuntament preveu més a mitjà termini, i que suposaran la redistribució de part dels equipaments actuals i el condicionament d’alguns de nous. El trasllat del CAP a la plaça de la Mel deixarà la Casa Torrents en desús i es vol convertir en un espai cultural del poble. La intenció del consistori és traslladar-hi la biblioteca, que ara ocupa un local del carrer del Nord, que ha quedat obsolet perquè cada cop s’hi fan més activitats. També s’hi vol incloure el Centre Internacional de la Pau Pere Casaldàliga, que hi ha projectat al municipi, i la part inferior de l’edifici es destinaria al futur Museu del Traginer.
El projecte per reformar la planta baixa de l’edifici de la plaça de la Mel per convertir-la en el nou CAP de Balsareny, té un pressupost al voltant del milió d’euros, que el consistori finançarà amb ajuts de la Generalitat i la Diputació de Barcelona i fons propis.
