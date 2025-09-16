Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Incertesa sobre quan podran tornar a casa els veïns afectats per l'esfondrament de Sallent

El consistori diu que el retorn no serà "a curt termini" i ha activat el protocol per garantir un allotjament provisional a les famílies

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, escolta les explicacions dels tècnics de l'Ajuntament després que hagin accedit a l'immoble

Laura Serrat

Bages

Els veïns de l'edifici parcialment esfondrat de Sallent no podran tornar a casa "a curt termini". Així ho dictaminen els tècnics de l'Ajuntament després d'haver accedit al número 32 del carrer Secretari Bonet per fer una primera valoració dels danys. Segons l'informe preliminar, l'immoble no presenta danys estructurals i no caldrà enderrocar-lo. Ara bé, els afectats hauran d'esperar i el temps es podria allargar.

El consistori ha activat el protocol per garantir-los allotjament i ja està buscant un habitatge provisional per a totes les famílies afectades. Ara per ara, els treballs se centren en apuntalar l'edifici perquè els veïns puguin accedir als habitatges i recuperar pertinències.

L'incident ha tingut lloc passada la mitjanit, a les 00:40 hores, quan s'ha ensorrat parcialment el tercer pis sobre el segon d'un edifici de planta baixa i tres pisos. El SEM ha atès quatre persones, una d'elles ha estat traslladada en estat menys greu a l'hospital de Sant Joan de Déu. En total, 13 persones han estat desallotjades davant del risc estructural. Segons l'alcalde, l'antiguitat de l'edifici és la principal hipòtesi del sinistre.

