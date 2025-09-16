Endesa ha substituït 162 transformadors a la regió central en els últims 15 anys
L'objectiu amb aquests treballs és rejovenir la xarxa amb equips de nova tecnologia més eficients i resistents
Redacció
Endesa ha substituït a la Catalunya central en els últims quinze anys 162 transformadors que ja havien acabat la seva útil per uns d’última generació. L’objectiu és rejovenir la xarxa amb noves tecnologies i instal·lar equips que siguin més eficients i resistents de cara a prestar un millor servei als clients, apunten fonts de la companyia. Els treballs, que s’han dut a terme a múltiples poblacions, han suposat una inversió d’1,8 milions d'euros, aportats íntegrament per la companyia.
L’última fase de la campanya, que s’ha dut a terme aquest mateix 2025, ha permès substituir 24 transformadors. Els vells equips eliminats, com és natural, es destrueixen a través d’empreses gestores de residus autoritzades en aquestes tasques. A tot Catalunya, en el mateix període (2011-2025), s’han canviat gairebé 1.300 transformadors, amb una inversió de 13,7 milions d'euros. D’ençà que va començar la renovació, s’han substituït de mitjana set màquines cada mes.
Aquests treballs formen part del pla d’inversions d’Endesa a Catalunya, amb el triple objectiu d'absorbir puntes de demanda concretes, renovar tecnològicament els equips i reforçar l’increment de demanda que pugui produir-se en el futur com a conseqüència de l’electrificació de l’economia, o sigui, l’augment de l’ús de l’electricitat produïda a partir d’energies renovables amb la finalitat de reduir l’ús de tecnologies que emeten CO2.
