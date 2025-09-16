Mor als 91 anys el Pare Sebastià M. Bardolet, que fou abat de Montserrat entre el 1989 i el 2000
El funeral, presidit pel P. Abat Manel Gasch, serà el dijous 18 de setembre a les 10.45 hores a la Basílica de Santa Maria de Montserrat.
Redacció
L'abat emèrit de Montserrat, el Rvdm. P. Sebastià M. Bardolet i Pujol, ha mort aquest dimarts a l'edat de 91 anys. El funeral, que presidirà l'actual P. Abat Manel Gasch, se celebrarà dijous, a 3/4 d'11 del matí a la Basílica de Santa Maria. Ell mateix li va administrar el sagrament de la unció dels malalts aquest dilluns a la tarda.
Nascut a Torelló el 13 de març de 1934, el P. Bardolet va ser escollit abat de Montserrat el 27 de febrer de 1989, i el dia 1 d'abril d'aquell mateix any va rebre la benedicció abacial, substituint així el Rvdm. P. Cassià M. Just i Riba. L'any 2000 va deixar el ministeri abacial, i va ser rellevat en el càrrec pel Rvdm. P. Josep M. Soler i Canals, antecessor del Pare Abat actual. Però la relació del P. Bardolet amb Montserrat ve de fa molts anys, perquè ja s'hi va vincular de ben petit, com a escolà. Ho va ser entre el 1943 i el 1948. Cinc anys després, el 1953, va entrar com a novici del monestir, on va fer la professió simple el 1954 i la solemne el 1957. Finalment, va rebre el ministeri sacerdotal l'any 1960. Del 1961 al 1964 va realitzar estudis de música a l’Institut Pontifici de Música Sagrada (Roma) obtenint el títol de Mestre en Cant Gregorià i Musicologia, i després ja va ser nomenat Pare Abat.
Durant els seus anys de vida monàstica va desenvolupar diferents serveis en el si de la comunitat, entre els quals destaca el de Prefecte de l'Escolania de Montserrat de 1968 a 1977 i el de Prior de l'abadia, entre el 1978 i el 1989. Quant a les seves tasques al Monestir, també destaca la reforma de la basílica que va promoure l'any 1996, i un any més tard va restaurar la Santa Cova després de l'incendi de 1994. També va crear la Fundació Abadia de Montserrat 2025 per recaptar fons econòmics per reformar el conjunt arquitectònic de Montserrat i els seus serveis.
