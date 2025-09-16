Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit i 13 persones evacuades en ensorrar-se el terra d'un edifici a Sallent

El tercer pis ha cedit sobre el segon durant la matinada al carrer Secretari Bonet · Cinc famílies han estat desallotjades

L'edifici col·lapsat parcialment al carrer Secretari Bonet de Sallent

Alba Díaz

Manresa

Una persona ha resultat ferida i un total de 13 han estat evacuades per l'ensorrament en un edifici a Sallent aquest dimarts de matinada. L’incident ha tingut lloc al número 32 del carrer Secretari Bonet, on un immoble de planta baixa i tres pisos ha patit un col·lapse parcial. El despreniment del tercer pis sobre el segon ha provocat una situació de risc estructural que ha requerit una ràpida intervenció dels serveis d’emergència.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 00.40 hores i han activat un operatiu amb cinc dotacions. En el moment de l’actuació han rescatat dues persones de l’interior de l’edifici. Com a conseqüència de l’incident, una persona ha resultat ferida i ha estat traslladada a l’Hospital Sant Joan de Déu.

Davant d’aquesta situació, s’ha procedit al reallotjament de 13 persones de cinc unitats familiars diferents. Tres d’aquestes persones s’han allotjat en domicilis de familiars, mentre que les altres deu han estat reallotjades provisionalment en un establiment de la comarca. La persona hospitalitzada i la seva acompanyant seran reallotjades al llarg del dia d’avui un cop rebi l’alta mèdica.

En l’operatiu d’emergència, a banda dels Bombers, han intervingut efectius de la Policia Local, dels Mossos d’Esquadra i el CECAT. Al llarg del matí d’avui, els serveis tècnics municipals, conjuntament amb els Bombers, duran a terme una inspecció per avaluar l’estat estructural de l’edifici ideterminar l’abast de l’afectació. Segons la primera inspecció del cos, l'edifici afectat presenta danys estructurals. Els edificis contigus,no.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat l’alcalde Oriol Ribalta, la regidora de Serveis Socials, Sílvia Tardà, i les regidores Carme Escàmez i Neus Solà, per coordinar els reallotjaments i les actuacions a dur a terme a partir d’aquest matí.

