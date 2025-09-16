Santpedor prepara una Fira de Sant Miquel popular i reivindicativa per la pau
El certamen, que se celebrarà el cap de setmana del 27 i 28 de setembre, posarà èmfasi en les activitats culturals i gastronòmiques
Redacció
Santpedor es prepara per a una nova edició de la Fira de Sant Miquel, que concentrarà les activitats el cap de setmana del 27 i 28 de setembre, amb un programa que preveu una quarantena d'activitats, amb la cultura i la gastronomia com a eixos centrals, i que també tindrà espais reivindicatius a favor de la pau.
Tot i que el gruix dels actes es faran el cap de setmana, ja hi haurà propostes prèvies uns dies abans, amb la Fira de cultura popular, el Birrafest i el Concurs de Pintura Ràpida, que se sumaran a la celebració aquest dissabte, 20 de setembre.
La programació de tots els dies d'activitats comptarà amb la iniciativa d'entitats i associacions del poble, que preveuen diversos tallers familiars, concerts, el correfoc infantil i el correfoc adult, i l'esperada 35a Fira de Productes Naturals i Ecològics amb Músics i Artistes al Carrer, entre altres. Enguany, durant el diumenge de Fira, l'espai infantil serà al pati de Cal Clarassó, mentre que l'espai d'Artistes Locals es farà al carrer Passeig.
"La Fira de Sant Miquel és la festa de tardor més esperada de Santpedor amb moltes persones del poble involucrades", apunta l'alcalde, Agustí Comas. I afegeix, que, enguany, la celebració "també tindrà un toc reivindicatiu i de defensa per la pau, necessari per al context de guerres en el que ens trobem". En aquest sentit, s'ha previst una xerrada organitzada per l'Ajuntament, així com diversos actes que han organitzat entitats del poble.
En l'edició d'enguany de la fira, "repetim l'espai d'Artistes Locals que vam encetar l'any passat i que va tenir tan bona acollida", explica el regidor de Fires i Festes, Jordi Rojas. "Podem dir amb orgull que és una festa que engloba cada vegada més activitats i que compta amb la dedicació incondicional de moltes persones del poble".
Totes les activitats són gratuïtes a excepció de l'espectacle d'en Peyu de diumenge a la tarda i del sopar de l'albergínia de dijous. Per a participar en alguns dels tallers que organitza el col·lectiu d'Artistes Locals, caldrà inscripció prèvia per a reservar l'espai.
