Els treballs per garantir el subministrament elèctric a Pineda de Bages avancen a bon ritme
L’empresa anuncia noves actuacions complementàries per evitar els talls de llum a la urbanització
Redacció
Les obres per millorar el funcionament de la xarxa elèctrica a la urbanització de Pineda de Bages, al municipi de Sant Fruitós, avancen segons el calendari previst. Aquest dimecres al matí, representants de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i de l’empresa E-Distribución s’han reunit per fer seguiment de l’estat actual dels treballs que tenen com a objectiu garantir un subministrament elèctric de qualitat i reduir els talls reiterats que s’havien produït a la zona.
Fins avui, ja s’han completat tres de les actuacions previstes en el pla anunciat el passat mes de juliol. Aquestes intervencions formen part del compromís adquirit per la companyia arran de les queixes veïnals i la pressió exercida pel consistori per posar fi a una problemàtica que afectava el dia a dia dels residents.
Els treballs continuaran durant el mes de setembre amb una nova intervenció a la cruïlla entre el carrer Mallorca i l’avinguda Pirineus. Al mes d’octubre es durà a terme l’actuació de major envergadura, que comprèn un tram de 200 metres a la zona de la plaça dels Ocells.
Les obres inclouen la substitució de la xarxa elèctrica soterrada, la instal·lació de nous armaris de distribució i actuacions de traspàs de càrrega entre transformadors, amb l’objectiu de reforçar i estabilitzar el servei.
Amb una inversió acumulada de 110.000 euros, E-Distribución preveu complir amb tots els compromisos adquirits abans de la primera setmana de novembre, data prevista per a la finalització dels treballs.
A més, durant la reunió d’aquest dimecres, la companyia ha informat l’Ajuntament d’una nova actuació complementària que no estava inclosa inicialment en el projecte. Aquesta es durà a terme durant l’hivern al carrer Circumval·lació, amb l’objectiu de continuar millorant la qualitat del servei elèctric a la urbanització.
Aquest conjunt d’actuacions respon, segons fonts municipals, «a les reivindicacions dels veïns i veïnes i a l’actuació decidida de l’Ajuntament», que el passat mes de juliol va exigir mesures urgents per posar fi als constants talls de subministrament elèctric a Pineda de Bages.
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- Necrològiques del 16 de setembre del 2025