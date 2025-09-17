Lledoners té l'índex més alt de treballadors de baixa a les presons catalanes
Els sindicats recorden que moltes de les places d'aquests funcionaris no arriben a ser cobertes
Redacció
La proporció de personal en situació de baixa mèdica per incapacitat temporal a Lledoners és la més elevada dels centres penitenciaris catalans. Així ho van denunciar els sindicats en l'última reunió que van mantenir els seus representants amb la direcció de presó, aquest mateix estiu a Sant Joan de Vilatorrada.
Després d'aquella trobada, les organitzacions de treballadors van fer públic que només un terç d'aquestes baixes són cobertes. En aquell moment, la xifra d'empleats públics que no podien acudir a les instal·lacions del Bages per prescripció mèdica s'acostava a la seixantena.
Malgrat que el director de l'equipament va explicar aleshores que la plantilla s'havia incrementat en 49 funcionaris, els sindicats van lamentar les greus carències de personal als patis. Una altra crítica expressada estava relacionada amb l'absència de suficients substituts provisionals per l'època de vacances.
Els representants dels treballadors també es van reunir amb la direcció del centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, per resoldre una situació "insostenible", en paraules d'UGTPresons. Llavors, encara no havia arribat el "reforç" que havia demanat la direcció. El perill, segons aquest sindicat, és per a "tots els usuaris del sistema", inclosos, és clar, "els treballadors".
El nerviosisme havia augmentat aquells dies perquè, com va detallar UGTPresons, "dues companyes havien estat salvatgement agredides" per un intern. Les denunciants van rebre puntades, empentes i crits violents. Van acabar rebent atenció sanitària i emocionalment afectades.
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- Necrològiques del 16 de setembre del 2025