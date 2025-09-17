Milers d’alumnes del Bages i el Moianès participaran aquest curs en activitats d’educació ambiental
El Consorci del Bages consolida la seva proposta educativa, que el darrer curs va arribar a gairebé 8.000 estudiants
Redacció
El Consorci del Bages per a la gestió de residus consolida la seva proposta d’educació ambiental, que el darrer curs ha arribat a gairebé 8.000 alumnes. Va comptar amb 118 actuacions i gairebé 3.000 alumnes als tallers visites i activitats de l’Aula ambiental, que es du a terme conjuntament amb el Camp d’Aprenentatge del Bages, 4.200 alumnes de 41 centres educatius al programa «La mòbil va a l’escola» i el projecte Ecociutat amb la participació de 4 instituts.
Per al nou curs es consoliden i amplien els programes d’educació ambiental, amb la previsió de més de 3.000 alumnes a l’Aula ambiental: visites al Parc Ambiental de Bufalvent, visites al Parc del Secà, tallers de «Reciclem l’oli fent sabó» i «Propietats dels materials» i xerrades de compostatge, sostenibilitat i consumisme, entre altres.
A aquestes activitats cal sumar-hi els Projectes Compartits sobre Residus que es fan cada dos anys i que aquest curs tindran la participació de 8 centres educatius (17 grups classe) i 352 alumnes. El projecte, sota el lema «Què en fem dels nostres residus?», combinarà tallers, visites i activitats de recerca al llarg de tot el curs per conscienciar infants i joves sobre la importància de reduir la generació de residus i de separar correctament els que generem.
A més, com els darrers anys, es farà el Projecte Compartit Ecociutat, adreçat a instituts. Aquest proper curs hi participen 3 centres: Institut Lluís de Peguera (Manresa), Institut Escola Pompeu Fabra (El Pont de Vilomara) i Institut Escola Barnola (Avinyó). El projecte implica 228 alumnes de 2n d’ESO, que analitzaran l’institut o el seu municipi com a ecosistema per dissenyar propostes de millora en energia, mobilitat, consum, residus, aigua i biodiversitat.
Programa «La mòbil va a l’escola»
A tota l’oferta educativa que es du a terme amb el Camp d’Aprenentatge, s’hi ha d’afegir el programa «La mòbil va a l’escola», propi del Consorci del Bages, que arriba cada any a més de 4.000 alumnes. Es tracta de visites de la deixalleria mòbil a les escoles per recollir residus i per fer activitats pensades per a les diferents edats de l’alumnat. Com a novetat, aquest curs s’incorpora l’activitat «Els nostres residus – Un taller amb valor social i ambiental», en col·laboració amb els Centres Ocupacionals d’Ampans.
L’educació ambiental és un dels eixos estratègics del Consorci, amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar la ciutadania, i en especial les noves generacions, sobre la importància de tenir una actitud responsable davant la problemàtica dels residus.
