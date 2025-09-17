Sant Fruitós millora la seguretat viària a l’entorn de l’skatepark
El consistori ha instal·lat un nou pas de vianants elevat al carrer Pedraforca per afavorir la mobilitat dels vianants
Redacció
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha finalitzat la construcció d’un pas de vianants elevat al carrer Pedraforca, al polígon CasaNova, a l’alçada de l’skatepark. Aquesta actuació permet millorar la seguretat viària i la mobilitat dels vianants en una zona que registra una elevada afluència, especialment de joves i famílies que es desplacen cap a l’skatepark i altres espais d’oci propers.
El nou pas elevat compleix una doble funció: per una banda, actua com a element de pacificació del trànsit, reduint la velocitat dels vehicles que circulen per aquest vial; i per l’altra, facilita un accés més segur i còmode per als vianants que es desplacen fins a aquesta zona.
Amb aquesta intervenció, l’Ajuntament assegura que continua «apostant per la millora de l’espai públic i per garantir una mobilitat més segura i accessible per a tothom».
