Sant Joan estrena una cursa d’orientació pel nucli urbà coincidint amb la Setmana de la Mobilitat
La ruta recorrerà els principals punts d’interès del nucli i l’entorn per visibilitzar que és possible desplaçar-se a peu pel municipi sense agafar el cotxe
Redacció
Sant Joan de Vilatorrada estrena aquest diumenge, coincidint amb la Setmana de la Mobilitat 2025, una cursa d’orientació. Es tracta d’una nova activitat que recorrerà els principals punts d’interès del nucli i l’entorn i pretén visibilitzar que és possible desplaçar-se a peu per Sant Joan sense necessitat d’agafar el cotxe. L’activitat està adreçada a públic de totes les edats, no és necessari tenir experiència en aquest tipus de curses i sortirà des de la Plaça Major a les 9 del matí.
La cursa d’orientació obrirà un ampli programa d’activitats promogudes per les regidories de Medi Ambient i Acció Climàtica i la regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Sant Joan. Enguany és el tercer any consecutiu que el consistori impulsa activitats coincidint amb la setmana europea de mobilitat. El regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica, Toni Dorado, es mostra satisfet de l’acollida que han tingut les activitats en les darreres edicions. «Enguany hem volgut ampliar el programa amb noves activitats, i reivindicar així d’una manera lúdica, familiar i saludable una mobilitat sostenible, guanyant espai al cotxe i avançant cap a un poble amb menys contaminació».
Activitats al carrer Major
En aquest sentit, de nou el carrer Major quedarà tallat al trànsit entre el dissabte a les 5 de la tarda i el diumenge a la mateixa hora. Durant tot el matí de diumenge es duran a terme activitats adreçades a tota mena de públic. Entre les 11 del matí i les dues del migdia es podrà participar en un circuit d’obstacles en bicicleta i patinatge i un taller de creació de reflectors amb material reutilitzable. A més, per prendre consciència de la contaminació que provoca la mobilitat es durà a terme un taller en el qual cada participant podrà mesurar la qualitat de l’aire de diversos indrets del poble. També es podran conèixer les activitats mediambientals com el Bosquet de Sant Joan promogudes per l’entitat Voluntàries Mediambientals.
Com a novetat, enguany, amb la col·laboració de Nou Motor el carrer Major també acollirà una exposició de vehicles elèctrics amb la possibilitat de provar-los. També prendran part de les activitats els comerços del poble. Al llarg de tot el matí a la Plaça Major hi haurà un mercat promogut per l’Associació de Botiguers i Comerciants. Estarà amenitzat per una sessió de dj.’s i vermut a càrrec d'AMV Live Music. La regidora de Comerç, Judit Sánchez, celebra que enguany gràcies a la revitalització de l’Associació de Botiguers i Comerciants el mercat comptarà amb una desena de comerços i destaca que «la coincidència i col·laboració amb la setmana de la mobilitat fa que més gent s’apropi al centre a peu».
La Setmana Europea de la Mobilitat compta amb la col·laboració de Voluntàries Mediambientals, Sant Joan Comerç, AMV Live Music, Nou Motor i el suport de la Diputació de Barcelona.
